男警涉提款機偷款案　官指怕麻煩未交款不合理　裁罪成罰款1.5萬

休班男警前年在櫃員機提取款後，涉偷取遺留在旁邊另一部櫃員機的8000元。雖然他事後獲銀行職員確認款項不屬於他，但仍然未有交還，最終被捕。男警否認盜竊罪受審，裁判官今（22日）在九龍城法院裁決指，被告聲稱為避免麻煩同僚，而未有把款項交到警署，認為說法牽強，裁定他罪成，判男警罰款1.5萬元，並賠償8000千元予案中事主。

被告劉元明（左）被裁定偷竊罪成，被判罰款1.5萬元。(朱棨新攝)

被告劉元明，38歲。他被控於2017年7月5日至2018年2月21日期間，偷竊女事主陳美娟的8000元現金。

被告曾稱以為自己未有拿錢

被告自辯時稱提款後以為自己未有拿錢，折返時誤取事主的8千元，裁判官今裁決時認為其說法不合理，並指被告由自己使用的櫃員機，到拿取事主款項只相隔12秒，不可能在如此短時間，便忘記早前使用那一部櫃員機。

聲稱怕麻煩同事說法牽強

裁判官續指，被告身為警員，若不肯定款項是否屬於自己，便應交出款項。裁判官認為被告聲稱怕令同僚麻煩，而未有把涉款交到警署，說法牽強。裁判官指，被告事後致電銀行熱線查詢，得知款項不是屬於自己後，仍未有交出，認為被告有不誠實意圖，遂裁定他罪成。

不會因被告是警員而提高罰則

辯方求情透露，被告在停職期間只獲支全薪的95%，即約3萬元。裁判官指此類案件，一般判處罰款，並指不會因被告是警務人員而提高罰則。

事主早前作供指，於2017年7月4日晚上10時許，在九龍城福佬村道的匯豐銀行理財易中心櫃員機提取8千元，但未有拿取款項便離開。而閉路電視片段顯示，被告當時使用事主旁邊的櫃員機，他一度走向出口，但突然折返到事主剛使用的櫃員機，拿取現金。

銀行職員曾確認錢不屬被告

被告事後致電熱線查問，聲稱提款8千元後，櫃員機發出聲響，他便拿取櫃員機的8千元。而職員確認，被告戶口當時只有一次提款8000元的紀錄，並要求他把款項交到銀行或警署。惟他未有依言交出，於去年2月被捕。

案件編號：KCCC2089/2018