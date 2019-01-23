社署登記露宿者人數7年內增倍至過千人　資助宿位同期僅增加兩個

香港露宿者人數近年不斷上升。據政府數據顯示，本港露宿者人數在7年間倍增，由511人增至的1,127人，當中近八成露宿者於九龍區露宿。為回應露宿者的住宿需要，社署資助的非政府機構，會提供市區宿舍和緊急收容中心，惟宿位總數在7年間僅輕微上升2個，未能回應露宿者人數增加的需求。

在2011-2012至2017-2018年度期間，登記露宿者人數由511人倍增至1,127人。（資料圖片）

7年內登記露宿者人數增倍至逾千人

社署向來以資助3間非政府機構為露宿者提供支援服務，以助露宿者脫離露宿者街頭生活，惟立法會秘書處發表刊物《數據透視》指出，在2011-2012至2017-2018年度期間，在社署的露宿者電腦資料系統中，登記露宿者人數由511人倍增至1,127人，當中近八成露宿者於九龍區露宿。

然而，大部分登記露宿者的年齡介乎50至69歲，佔2011-2012至2017-2018年度期間露宿者總數的47%至56%。其次為30至49歲人士，佔總數約三分之一；70歲或以上的露宿者人數更在期內增加近兩倍。

逾兩成露宿者露宿年期高達10年

對不少無家者而言，露宿街頭並非只是短暫安排，但截至2018年3月的數據顯示，當中有35%露宿者已露宿5至10年，更有22%露宿者的露宿年期高達10年。

資助宿位7年間僅增加2個

為回應露宿者的住宿需要，社署資助的非政府機構會提供市區宿舍和緊急收容中心，惟宿位總數在期間僅輕微上升2個，難以回應露宿者在7年內增幅。而據社署為所有露宿者登記的資料，無力支付住屋租金是較為常見的露宿原因，包括失業或無力負擔私人樓宇的租金開支。另外，離院病人、釋囚和 成功戒毒者亦難以覓得居所。