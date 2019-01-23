倡資助房屋重複申請者優先認購　陳帆：或致申請人數再增加

港人對住屋需求殷切，近年推出的資助出售房屋項目均超額申請，當中不乏多次申請的市民。多名立法會議員今日（23日）於立法會會議上，要求當局考慮將申請次數列入優先選購的條件之一，以令重複申請者有更大機會購買單位。 運輸及房屋局局長陳帆回覆稱，房委會一向會於推售項目前就定價、銷售安排等作檢討，不過需考慮到有關做法會令申請者數量再度增加，包括原本無意申購資助房屋的人士，變相令有需要的市民更難上車。

陳帆稱，現時的資助房屋可照顧各經濟水平市民的置業需求。（立法會網頁）

立法會議員謝偉銓於會議上提出口頭質詢，要求當局公開資助房屋申請者，於過往未能購得單位的累計申請次數，並要求當局適度提高屢次向隅的申請者購買機會。立法會議員胡志偉亦認為，重複申請人士相對地對置業需求較高，故要求當局考慮將他們列為第四優先次序，以提高購買機會。

胡志偉認為重複申請人士相對地對置業需求較高。（立法會網頁）

陳帆：做法或增加申請者人數

運輸及房屋局局長陳帆回覆稱，當局未有備存過往曾經申請資助房屋，但未能成功購買人士的申請累計次數。他稱，自2014年居屋項目起，房委會將受政府清拆計劃影響的申請者列作最優先購買的順序，其次則分別為家有長者申請者及家庭申請者，並按照公開攪珠的結果認購，認為做法合適。而現時的不同類型的資助房屋項目，可照顧各經濟水平市民的置業需求。

陳帆：現時無法確定重複申請者的需求較高

他稱，根據房委會一貫做法，會於推售項目前就價格、銷售安排等作檢討。他續稱，如將重複申請者列為優先認購的類別，需考慮會令資助房屋的申請人數進一步增加，因原本無意申請的人士，或為日後有更優先的認購次序而提前申請，令有需要的市民更難上車。此外，他又稱相關做法或令其他申請者的優次被調低。陳帆又認為，現時無法確定重複申請者的需求較高。

陳帆續稱，現時提供的資助房屋可照顧各經濟水平市民的住屋需求，如白表有居屋及白居二、綠表亦可申請居屋及綠置居。他稱,，如擴大土地供應，相信可加快建屋速度。

新一期居屋減價，吸引不少市民入表「買個希望」。（資料圖片）

房委會研究網上申請方法

另外，立法會議員麥美娟提出，房委會應簡化申請手續，如提供網上申請，令有意申請的市民無需漏夜排隊取表。陳帆回覆稱，過往市民對申請資助房屋項目均「非常投入」，故認同應提供更方便的申請方法，而房委會正研究提供網上申請。