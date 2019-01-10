【綠置居】麗翠苑截止申請　七旬公屋戶為病妻買樓：弟弟幫我畀晒

綠置居恆常化後首個項目、位於長沙灣的麗翠苑，將於今日（10日）晚上7時起截止申請。有七旬老翁指出，雖然現時居於公屋，惟單位面積較細、陽光欠逢，對要以輪椅出入的妻子極不方便，為了妻子的健康著想，決定首次申請綠置居。他又說，由於資產有限，一旦成功抽中，樓價將由弟弟全數支付。 另有今期居屋落籤者指出，即使現已居於公屋，但仍希望置業，又說綠置居的售價是私樓一半，他直言：「（置業）始終係香港人願望。」

（李澤彤攝）

最後一日才交表的市民不多，未見大排長龍情況。綠置居銷售小組位於觀塘的辦事處於晚上七時正關門，但在關門前數分鐘，並未有申請者到場。不過，有向隅客誤以為辦事處晚上十時才關門，於七時零八分才到場，錯失交表機會。

為病妻買樓 由弟弟付錢置業

70歲顧先生指出，現時與妻子居於約200呎公屋單位，不過妻子早年跌倒，要以輪椅出入，加上她被確診骨質疏鬆，醫生建議要多曬太陽，惟現時單位座向欠佳，缺乏陽光，故他有意購買綠置居最大單位，使妻子行動可更方便，他坦言：「我成七十歲，都冇乜錢，弟弟會幫我畀晒。」

他又說，過去從未抽居屋或綠置居，若非妻子患病，今次亦不會申請綠置居，他說：「抽中就最好啦！」

顧先生指出，若非妻子患病且行動不便，他亦不會入表申請綠置居。（王潔恩攝） 居屋落籤者：置業係香港人願望 另一申請者黃先生指出，雖然現與妻子居於荃灣區公屋，但仍希望置業，他說：「（置業）始終係香港人願望。」他又指，去年曾入表申請居屋，惟卻不中籤，故決定再申請綠置居，但他承認信心不大，只想試一試，「今次四二折好吸引，係私樓一半價錢。」 對於今次房委會首次採用「一表兩抽」機制，即落選今期居屋的綠表申請戶，可自動申請今期綠置居，他認為非常方便。

綠置居恆常化後首個項目於2019年1月10日截止申請。（李澤彤攝）

多次抽居屋不成：次次都跌240元

蘇先生指出，現時居於房協出租屋邨的一房單位，為了改善居住環境，家人一直希望置業，惟卻抽居屋多次不成，他說：「佢哋咩都唔會錯過，逢有居屋都叫我去抽，次次都跌240元（申請費）。」

被問及有無信心可成功抽中，他說：「隨緣啦⋯⋯坦然接受啦⋯⋯之前連大澳（居屋）都抽唔中，我都冇辦法！ 」

陳先生是持有《綠表資格證明書》的申請者，他稱自2012年已開始輪候公屋，今次申請只求碰運氣。（李澤彤攝）

申請者：現時交租已夠供樓！

陳先生是持有《綠表資格證明書》的申請者，他稱自2012年已開始輪候公屋，今次申請只求碰運氣，又形容：「現時交租已經夠供樓！」他指出，一旦成功抽中，家人會資助置業。

位於長沙灣荔枝角道的麗翠苑，共提供2545個單位，單位實用面積由約17.1平方米（約184平方呎）至約42平方米（452平方呎）不等。項目將按市價42折發售，實用面積計為每平方呎6243元，單位售價由約93萬元至306萬元。

房委會預計2月攪珠，3月開始將邀請合資格申請者選樓。

柯創盛促增加供應綠置居

房委會委員、民建聯立法會議員柯創盛表示，今次綠置居地理位置優越，且是售價調低至市價42折，超額認購是意料中事。他指從申請者的踴躍程度，亦可見市民對資助出售房屋的巨大需求。

然而每次資助出售房屋都大幅度超額認購，市民每次申請時都抱着「大抽獎」或「買六合彩」心態。柯創盛認為應在不影響公屋供應目標下，增加綠置居的供應，以增加申請人的中籤機會；政府亦應定期滾動公布未來綠置居、居屋的供應量，讓有意置業的家庭可以更好地制定置業計劃。