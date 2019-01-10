【綠置居】房委會研簡化申請程序　委員冀年內推電子化

以市價42折出售的長沙灣麗翠苑綠置居項目，今（10日）晚7時截止申請，房委會暫收到約2.3萬份申請。 今次房委會首次試行簡化申請安排，約3萬名合資格的居屋綠表申請者可以「一表兩抽」。房委會向資助房屋小組成員表示，將檢討運作經驗，研究進一步簡化程序。房委會資助房屋小組委員兼公屋聯會總幹事招國偉期望，日後可以電子化的形式代替簽署回條，或於申請居屋時已作出聲明，更便利申請者。

長沙灣東京街麗翠苑以評估市值42折定價，售價介乎93.25萬元至306.21萬元，平均每平方呎的呎價為6,243元。（張浩維攝）

房委會於去年底接受長沙灣麗翠苑的綠置居申請，截止本月8日，合共約到2.3萬份申請表，當中包括6000份新申請，以及1.7萬份居屋的「滾存」申請。

若綠表申請者曾申請最新一期居屋，並未能中籤，其申請可保留今期綠置居，並毋須重新遞交綠置居申請表和申請費。（資料圖片） 房委會首次試行簡化申請安排，為合資格而未能成功購買上期居屋的綠表申請者，可以填妥及收回夾附通知信的回條及聲明書予房委會，毋須再遞交詳細的申請表和費用。 房委會表示將檢討試驗安排的運作經驗， 研究進一步簡化程序， 以便從今年起推售居屋和綠置居時， 更便利申請者。



建議可參考房協、市建局申請程序 立法會房屋事務委員會主席柯創盛表示，歡迎房委會研究進一步簡化申請綠置居和居屋程序，相信下一期綠置居和居屋已可網上遞交申請，認為是遲到好過無到。



他指出，現時房協及市建局的資助房屋申請程序相對簡單，房委會可考慮參考以改善現有程序，預料會更便利申請者。

委員冀下期居屋前完檢討

房委會資助房屋小組委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，希望房委會可進一步研究，以電子化方式代替填寫回條，或可於申請居屋的表格上增添一欄，以詢問綠表申請者是否願意將其申請，自動「滾存」至下期綠置居的申請。

他希望房委會可於下期居屋推售前完成檢討，推動電子化申請。

此外，招國偉認為申請反應不錯，估計今次綠置居申請或最終收到3萬份，超額大約12倍，較上次景泰苑綠置居項目收到1.6萬申請約多出一倍。他指出，今次申請反應不裕，除了是由於項目地點及售價較低外，房委會簡化申請的措施，亦有助吸引申請人士。

綠置居將以市價42折發售。（資料圖片／王海圖攝）

長沙灣麗翠苑共4座、提供2,545個單位，單位實用面積介乎184至452平方呎，以市價42折推售，售價由93.2萬元至306萬元，最快今年2月攪珠，並於3月開始揀樓。