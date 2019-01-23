【青衣六死車禍】陳帆指不會檢控未獲批註服務　將以行政研訊處理

去年底青衣長青公路發生致命車禍，造成6死逾30傷，涉事旅遊巴國泰航空的機場員工，但並未領有僱員服務(A04)批註，只有合約式出租服務(A08)等的批註。有立法會議員關注相關議題，於會議上提出口頭質詢，運輸及房屋局局長陳帆表示，由於非專營巴士的違規行為，是未領有相關批注而提供該服務，並非未領有客運營業證就提供服務，故檢控並不適用，一般透過行政研訊處理。

青衣長青公路去年底發生旅遊巴嚴重車禍，釀成6死，逾30人受傷。﹝資料圖片﹞

陳帆表示，根據現有法例，非專營巴士營運商必須領有客運營業證，及營業證的證明書，如車輛未領有營業證而載客，營辦商及司機可被檢控。他續稱，領有營業證的非專營巴士，都要領取相關服務的批注，如未領有相應批注就提供該等服務，運輸署可按法例，委派一名公職人員，展開行政研訊，如研訊確立服務違規，署方可按嚴重性懲處，包括暫時吊銷營業。

過去5年共159宗研訊

陳帆又指，過去5年，一共有159宗研訊個案關於非專營巴士營辦商，及學校私家小巴營運者持證人，涉及未領取相關服務批注而提供該服務，當中12宗涉及僱員服務，吊銷了13輛巴士的客運營業證。他續稱，由於非專營巴士營辦商一般只是未領有相關批注，而非未獲客運營業證，檢控並不適用此等個案，會以行政研訊方式處理。

民建聯立法會議員周浩鼎批評，懲處阻害力不足；並關注通宵來往機場的交通服務問題，尤其機場第三條跑道開通後，問題可能更嚴重。陳帆表示，當局正研究加強交通配套，包括將港鐵東涌線延伸至機場島。