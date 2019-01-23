【流感停課】近四成幼稚園爆流感停課　政府日內商討提早放新年假

冬季流感高峰期持續，幼稚園爆發情況達超高水平，截至昨日（22日）累計共349間幼稚園需要停課，首批停課學校料周六復課。截至今日（23日）下午4時，全港約1,030間幼稚園，已有近四成、372間爆流感而停課。 聖文嘉中英文幼稚園（華貴邨）校長麥謝巧玲表示，今日（23日）曾致電聯絡教育局副局長蔡若蓮，促請政府提早4日、即下周一（28日）放農曆年假，若落實措施，亦宜明日或最遲本周六宣布。她引述對方稱政府已設專責小組檢討及評估有關建議，但未有提及對建議的看法，僅稱「唔會咁倉促」。有傳染病專家亦促請政府宣布幼稚園全面停課，提早放年假。 食物及衞生局晚上表示，政府會於本星期內會召開跨部門會議，評估最新情況，包括考慮全港幼稚園是否提早放農曆新年假期。

冬季流感高峰期持續，幼稚園成爆發重災區。（資料圖片）

【流感停課】再多24間幼稚園停課 累計達372間停課（附名單）

衞生防護中心上周五（18日）宣布，為加強防控，農曆新年假前爆發流感的幼稚園及幼兒中心，即4日內有3宗有關聯感染，建議要停課7日。

麥謝巧玲重申，不少學校均希望提早4日，於下周一放農曆年假，令家長及學校毋須每日憂心會否「中招」爆發流感而停課。她認為，當局若落實措施，宜應在本周四或之前向學校宣布，最遲則於本周六，令學校有足夠時間通知家長。



資助小學校長會：小學無需要提早放年假停課

資助小學校長會主席張勇邦表示，近日亦與業界討論，認為今年小學提升接種率後，流感情況較為受控，小學無需要提早放年假停課。

他以其小學為例，上周考試期間，全校平均每日只有兩至三人請病假，但去年同期就有十幾個病假紀錄，平日更會達20至30個，形容「舊年疫情嚴峻，情況差好遠」。

他指，現時距離放年假稍多於一星期，不少學校會有節日活動如年宵、「華服日」甚至教育營等，「呢啲活動一冇就冇，補唔番，會好可惜」，加上考慮到基層家庭在停課期間照顧子女的困難，認為政府應謹慎處理小學停課決定。

資助小學校長會主席張勇邦表示，近日亦與業界討論，認為今年小學提升接種率後，流感情況較為受控，小學無需要提早放年假停課。（資料圖片／盧翊銘攝）

幼稚園：隔日消毒玩具 比平日每周一次頻密

至於在防疫工作上，麥謝巧玲表示，學校現時隔日就會消毒玩具，比平日每周一次較為頻密；如常為每位學生噴消毒劑等。她續指，自己亦會提醒家長為子女接種流感疫苗，若帶子女到人多的地方，宜為他們戴口罩以預防感染。張勇邦則表示，學校每日都會為學生消毒雙手和量度體溫，又會詳細查詢請假學生病情，「好似問症咁」，以掌握學生健康情況。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良建議當局，考慮安排幼稚園提早放年假。（資料圖片／余俊亮攝）

何栢良：兒科病房爆棚 睇唔到唔停課邏輯

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，為減低醫療服務壓力、社區傳播疫情，政府早應於上星期宣布幼稚園全面停課。他指出，首批因爆發流感而需停課的幼稚園，本星期六（26日）會復課，他明言應該提早讓幼稚園學生放農曆年假期，截斷流感傳播鏈的熱點。他解釋，過去連續10天（除了22日）公立醫院急症室求診都超過6,000人次；兒科病房的爆滿程度亦已超過警戒線，現時高峰期的兒科病房佔用率達150%，而去年學校爆發數據未及今年都宣布停課，「睇唔到（現時）唔停課的邏輯！」他強調，政府應盡快成立跨部門常設專責委員會統籌應對流感疫情的措施，除了醫管局和官方代表，亦應納入學校、家長、私營服務提供者等持份者的意見在委員會，「否則情況年年如是。」

促公布參加疫苗注射計劃的幼稚園名單

何栢良又表示，目前已有逾300間幼稚園停課，外界一直不掌握其流感疫苗接種的比率，未能全面評估對疫情的影響，他指衞生署應該公布停課幼稚園名單當中，參加了「優化外展接種計劃」的學校名單。何指出，因公布學校名單不涉私隱，且公眾有知情權，政府一向強調讓資訊公開透明，衞生署理應公布有關資料讓家長、市民獲悉。

食衞局局長陳肇始昨日透露，本周內將召開跨部門會議，討論有否需要加強停課措施。局方今晚表示，政府一直密切監察冬季流感的最新情況，並會於本星期內會召開跨部門會議，評估最新情況，並檢討是否有需要加強控制流感的措施，包括考慮全港幼稚園應否提早放農曆新年假期的建議。