【冬季流感】藥劑師學會倡議 　由藥劑師到校施種噴鼻式流感疫苗

為了預防流感，不少家長會為子女接種流感疫苗。香港醫院藥劑師學會指，參考了外國藥劑師的經驗，倡議政府考慮來季讓藥劑師到校大規模施種噴鼻式流感疫苗，以提升兒童接種率。學會今（23日）亦到幼稚園試行建議。

香港醫院藥劑師學會指，參考了外國藥劑師的經驗，倡議政府考慮來季讓藥劑師到校大規模施種噴鼻式流感疫苗，以提升兒童接種率。（資料圖片）

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明藥劑師表示，自1996年起，美國開始讓藥劑師擔任疫苗注射工作，而加拿大某些州份亦自2007年起陸續推行相關做法。崔指，有研究發現由藥劑師擔任注射疫苗角色的州份，相比起沒批準藥劑師擔任疫苗注射角色的州份，流感疫苗接種覆蓋率有所提升。

噴鼻式疫苗過程快速、簡單

而在今個冬季流感期間，市民除可選擇接種針劑式流感疫苗外，亦有噴鼻式疫苗可供選擇。崔解釋，這種疫苗的接種過程快速、簡單，只需於鼻內輕輕一噴，疫苗便能發揮作用，且過程完全無痛，尤其適合害怕打針的小童。

香港醫院藥劑師學會建議，政府來季擴大學校外展疫苗接種計劃至全港所有小學及幼稚園、增加噴鼻式流感疫苗的選擇，並讓藥劑師在醫生監督下，負責接種疫苗，大幅提升接種率及效率，以減低流感在學校、社區爆發的風險。