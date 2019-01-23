【流感高峰】再多8人流感亡　累計174宗成人嚴重個案　奪74性命

衞生防護中心公布最新流感個案數字，由12月30日至昨日（22日），累計有174宗成人嚴重流感個案，當中74人死亡。對比前日數據，昨日單日新增了9宗成人嚴重個案，再多8人死亡。兒童流感個案方面，至昨日累計有13宗個案，其中兩名分別在聯合醫院、屯門醫院留醫的4歲男童及2歲男童情況仍然危殆。

流感高峰期持續，昨日再多8人患流感亡。（資料圖片）

衞生防護中心公布，截至昨日共有174宗成人嚴重流感個案，共74人死亡。對比前日的數字，昨日一日內新增9宗成人嚴重個案，多8人死亡，死者當中，有1人是18歲至49歲，2人是50歲至64歲，其餘5人是65歲或以上人士。

至於18歲或以下的兒童嚴重流感個案當中，今年1月1日至今共有13宗兒童嚴重個案，其中一名在聯合醫院留醫的4歲男童，及一名於屯門醫院留醫的2歲男童情況仍然危殆，兩人均沒有接種本季流感疫苗。

單日至少增43宗院舍爆發個案

院舍爆發個案方面，昨日至少新增28間幼稚園或幼兒中心、10間小學、2間中學、1間安老院舍、1間殘疾人士院舍及1間其他院舍爆發流感，單日至少增加43間院舍爆發流感，衞生防護中心會於每日傍晚公布幼稚園最新的停課名單。