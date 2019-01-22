【流感停課】陳肇始：學校如無問題將復課　將跨部門討論停課措施

冬季流感高峰期持續，截至昨日（21日）下午4時已有301間幼稚園及幼兒中心因爆發流感而需停課。 食物及衞生局局長陳肇始今日（22日）透露，若停課期間學校無出現其他問題，料將於停課期7天完結後陸續復課。她又指已要求衞生防護中心評估最新的流感情況，本周內將召開跨部門會議，討論有否需要加強停課措施。

陳肇始透露將召跨部門會議討論幼園停課措施。（陳倩婷攝）

全港約一千間幼稚園當中，現時已有301間幼稚園需要停課，若按停課首天（19日）計算，即第一批停課的學校最快會於今個星期六（26日）起復課。食物及衞生局局長陳肇始透露，衞生防護中心現時每日評估爆發流感學校的情況，「若停課學校在7天內無出現其他問題」，將會陸續復課。

去年教育局宣布全港小學及幼稚園停課時，當時有171間幼稚園或幼兒中心爆發流感，惟現時的爆發流感宗數已遠超去年數字。陳肇始指，已要求衞生防護中心評估最新流感情況，今個星期內亦會再召開跨部門會議，討論是否有需要加強停課措施。

衞生署：疫苗存貨充足 陳肇始呼籲家長帶子女打針

衞生署回覆《香港01》查詢時指，2018/19年度，共170間幼稚園參與「優化外展接種計劃」或「疫苗資助計劃」的疫苗接種，截至1月13日，有169間已完成接種，有約21,500名學童接種流感針。惟有幼稚園指，部分診所聲稱未能購入疫苗，最終令學校無法為學童安排打針。

陳肇始引述衞生署今早向她表示，已跟藥廠了解確認疫苗存貨充足，估計相關學校可能只向一間診所查詢，建議學校可「問多幾間」。陳肇始強調，接種疫苗「一定有效」，從數據顯示，七成院舍爆發個案在幼稚園而不在小學，是因為今年有三分之二的小學參與到校接種疫苗計劃，她呼籲家長帶同子女打針。