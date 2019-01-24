【派錢4000】籌備一年問題五花八門　民主黨胡志偉批政府堅離地

政府派錢4000元的「關愛共享計劃」周一開始派發申請表格，不過手續繁複引起外界強烈批評。政府昨日宣布放寬申請人提交的資料，毋須提交住址證明，而郵寄申請所貼的郵資不足亦獲寬鬆處理。民主黨主席、立法會議員胡志偉出席港台節目「千禧年代」時表示，歡迎政府從善如流，但認為計劃籌備一年，最終在申請上引起「五花八門嘅問題」，令人「匪夷所思」。胡志偉認為，事件反映政府無想像實際執行情況，做法並非以人為本，予大眾「堅離地」感覺。

胡志偉舉例，「關愛共享計劃」受惠人數估算有約280萬人，惟政府只印100萬份表格，未能滿足需求。他指，民主黨各社區辦事處備有1000份表格早已派完，並須要加印，幾乎派出兩、三萬份表格。他又指，表格需要填寫的基本資料並複雜，但部份問題亦需要花時間向申請者解釋；而表格要求申請者提供名下住址證明，引起不便之餘，實際作用不大。

政府下月公布新一份財政預算案，未問到會否支持政府派錢，胡志偉則認為，今年財政盈餘數目料不是太大，政府應將錢用於長遠投資，以解決社會醫療、安老等問題。

在職家庭及學生資助事務處：評估與實際有出入



在職家庭及學生資助事務處處長李忠善在節目中承認，在印刷表格上「評估與實際有出入」，當初粗略計算計劃申請數字，但原來實際反映好熱烈，故首兩日派出約80萬份表格後已加印補派。

他指，目前政府已加印100萬份，昨日至下周起繼續向市民派發。另外，事務處亦已加開計劃查詢熱線，由28條增至34條，並再有政府「1823」電話中心的支援。他指，政府已提出一系列便利措施，如申請者毋須提供住址證明、郵資不足可獲「寬鬆處理」等，希望可以令市民更容易申請。

對於外界批評申請表格需要申請人填寫「族裔」、「經濟活動身分」等無關重要資料，李忠善指，有關資料是用作統計及分析用途，並非一定要填寫。他舉例，政府有不同計劃如在職家庭津貼及學生資助等，立法會上經常會被問及受惠人士背景，故加設「族裔」一欄有助分析。

他指，現時事務處已安排300個職員處理首批申請表格，會視乎情況再增聘人手，希望最快於四月初可以向首批申請者發放。