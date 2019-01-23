【派錢4000】手續比當年派6000元繁瑣　曾俊華：有審核複雜好多囉

前財政司司長曾俊華於2011年至2012年度財政預算案，宣布向平均月入低於1萬元的市民的強積金戶口注資6,000元，以加強市民退休後保障，不過措施被指「遠水不能救近火」，最終曾俊華決定改為「全民派錢」，向每名年滿18歲的香港永久性居民派發現金6000元。 事隔多年，財政司司長陳茂波為去年財政預算案「拾遺補漏」向合資格人士派錢4000元，申請表格前日(21日)開始派發，不過多區派發點均派罊，亦有市民指表格不清晰，措施被批評混亂繁複。 曾俊華昨(22日)出席前立法會議員黃毓民網台節目上評論兩次「派錢」，稱當年派錢只需市民持銀行戶口，到郵局郵寄表格即可辦理，「我吔諗過嗰個方法最好」。對於主持黃毓民稱現時的辦理手續複雜，同時非人人可獲4000元，曾俊華則指，「有審核嗰度複雜咗好多囉」，且會涉及一定行政費用。

財政司司長曾俊華於網台節目憶述自己當年決定派錢情況，他稱「我哋諗住將啲錢放喺市民退休，見大家有好大嘅反應，所以諗吓有無其他方法，有個方法嘅，就係派錢」。(毓民會客室截圖)

財政司司長曾俊華於網台節目憶述自己當年決定派錢情況，他稱：「我哋諗住將啲錢放喺市民退休，見大家有好大嘅反應，所以諗吓有無其他方法，有個方法嘅，就係派錢」。他指當時派錢手續只需要到銀行開設戶口或到郵局即可辦理，「我哋諗過嗰個方法最好」。對於主持黃毓民稱現時的辦理手續複雜，同時非人人可獲4000元，曾俊華則指，「有審核嗰度複雜咗好多囉」，且涉及一定行政費用。

被問到當年是否不願意派錢？曾俊華表示，「都無辦法嘅，作為一個官僚，好多方面嘅要求都要處理」。那麼，會否因市民最初不領情而感挫敗？他坦言，「無嘅，我個人好…我只係諗今日嘅野，又唔會太過擔心」，亦指自己不擔心民望下滑。

對於港英時代在推出長遠政策或重大事項時會作諮詢，曾俊華就指派錢非長遠政策，與澳門的不同，因澳門的派錢已是常規。至於兩者何不同？他則笑言，「因為(澳門)有賭場，靠賭場收入都多過支出。」

香港外國記者會前第一副主席、英國《金融時報》亞洲新聞編輯馬凱（Victor Mallet）早前以遊客身份入境香港被拒，曾俊華直指此事「唔應該發生」，認為政府做法有點小器。(資料圖片/林若勤攝)

另外，香港外國記者會（FCC）前第一副主席、英國《金融時報》亞洲新聞編輯馬凱（Victor Mallet）早前以遊客身份入境香港被拒，曾俊華直指此事「唔應該發生」，認為政府做法有點小器，他強調政府讓馬凱入境不會對香港造成任何影響，「佢入嚟咪旅遊，做得啲咩嘢啫？」