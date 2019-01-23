【派錢4000蚊】政府4招補鑊！毋須住址證明　郵資不足獲寬鬆處理

「關愛共享計劃」4000元的申請表日前起派發，除了在各區一表難求，表格申請程序亦相當繁複，不少市民炮轟提供住址證明的要求擾民，求助熱線亦長期「打爆機」。 民建聯立法會議員下午（23日）會見財經事務及庫務局局長劉怡翔，商討改善「關愛共享計劃」派4000元的安排，在職家庭學生資助辦事處會公布詳情。民建聯率先公布最新改善安排，當中部份程序已即時生效。 財經事務及庫務局其後發新聞稿，證實上述安排，更指因應有部分市民表示提供住址證明有實際困難，決定申請人毋須提交住址證明；而對於郵資不足的情況，當局將會寬鬆對待。

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政府晚上（23日）發稿宣布一系列便利派錢的新措施，對於有部分市民表示難以提供住址證明，當局「考慮到申請人須在申請表格上作出聲明，明白故意作出虛假陳述、虛報或隱瞞任何資料以騙取款額屬刑事罪行」，決定申請人毋須提交住址證明，方便市民申請。若市民在遞交申請表時遇到郵資不足的情況，當局將會寬鬆對待，讓申請可獲處理。

因應表格在各區長期短缺，將會額外加印100萬份中文版申請表格，由今日起開始分批送達民政事務總署各區民政諮詢中心。另外為方便市民查詢，24小時的服務熱線由今日的28條增加至34條。

民建聯立法會議員今（23日）與劉怡翔見面，商討如何改善「關愛共享計劃」派4000元的安排。會後梁志祥指，申請人提供住址證明屬「擾民」，他引述劉怡翔稱將會寬鬆處理部分申請，其中露宿者、學生及主婦只要註名身分，毋需地址證明亦可；另外，若申請者支付郵費不足，亦會寬鬆處理，極端情況是若沒有貼上郵票，亦有機會獲處理。梁志祥認為政府後知後覺，讓人感失望。

葛珮帆表示，引述局方稱公屋租約及劏房租約可用作住址證明，申請人只需列明清楚沒有相關住址證明，就可寬鬆處理。

政府將派發的4000元並非人人有份，不少市民對自己是否受惠者、如何申請等，都存在不少疑問。（資料圖片）

七種情況如何處理？

1. 無住​址證明如何申請？

毋須住址證明。

2. 郵資不足會不獲處理？

即使郵資不足，亦可獲寬鬆處理，送遞至處理部門。

3. 表格數目不足？

政府已加印100萬份新表格，將於星期五（25日）向市民派發首50萬新表格。

4. 熱線打不通？

當局承諾增加熱線數目，由28條線增加至34條線，未來會視乎需求加開（熱線電話︰3897 1088）。

5. 沒有銀行戶口如何申請？

當局建議申請人透過聲明方式在「收款銀行戶口」一欄填上「沒有銀行戶口」，會安排此類申請人收取現金支票。

6. 申請者親身遞交表格的地點太少？

民建聯建議當局新增房委會轄下的屋邨辦事處作交表地點，當局指會積極考慮。

7. 租約能否當作住址證明？

已不適用。