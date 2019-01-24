【派錢4000蚊】家庭學資處：填錯寬減額寬鬆處理　毋須擔心負刑責

政府派錢4,000元的「關愛共享計劃」申請表本周起開始派發，不過除被批表格數量不足外，申請程序亦相當繁複。 政府周三（23日）公布多項補鑊措施，包括申請人毋須提交住址證明、額外加印100萬份申請表格等。 在職家庭及學生資助事務處處長李忠善今日（24日）於商台節目上稱，除上述情況外，亦會將求助熱線從28條線增加到34條線，並會寬鬆處理郵資不足情況，此外亦解答不少市民疑問。

政府派錢4,000元的「關愛共享計劃」申請表本周起開始派發。（資料圖片／李家偉攝）

在職家庭及學生資助事務處處長李忠善稱，當局將加印100萬中文版申請表格，從周三（23日）起開始分批派發至下周一；另外，由於表格內有聲明指故意虛報為刑事罪行，亦考慮到如非本人繳交水費、電費，或未有申請戶口，則難以獲得證明，故現時市民無須提交住址證明。此外，熱線電話亦從28條線增加到34條，並已要求1823提供額外協助。至於郵資不足情況，當局將與郵政局合作會寬鬆處理，確保就算郵資不足亦可收到申請表格。

不少人斥申請程序複雜。（資料圖片）

如夫婦合併報稅，丈夫須交稅，惟妻子無須繳交，是否符合申請資格？

李忠善：派錢計劃以個人申請，須視乎個人的稅款寬減額是否超過4,000元，如低於4,000元則可取得差額，否則未能受惠於是次計劃。

屬香港永久性居民，並於本港工作，惟長期於內地居住，能否受惠於是次計劃？

李忠善：未能受惠，因不符合須經常居於香港的條件。不過，若於外地讀書、出差、留醫的香港居民則可受惠於是次計劃，因他們屬短暫離港。

若遺失稅單，未能核實寬減額，如何是好？

李忠善：申請表內將申請人分為四類，要求申請人自行分類。惟如遺失稅單，申請人應先向稅局查詢後再作選擇。不過當局於處理申請時亦會向稅局核實資料，如發現市民填錯亦會寬鬆處理，未必會視為虛報資料，不必擔心須負上刑責。

若同時擁有自住物業及車位，可否受惠於計劃？

李忠善：須視乎單位與車位是否合併為同一物業。若兩者屬同一物業，而差餉寬減額同時低於4,000元則可獲得差額；不過如兩者分開，申請者則被視為擁有兩個物業，未能受惠於派錢計劃。