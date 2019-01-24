【流感停課】幼稚園提早放假　六張圖逐日看清　各區疫情淪陷變化

本港正值冬季流感高峰期，截至昨日（23日）下午4時，共有372間幼稚園或幼兒中心因爆發流感宣布停課。政府今早（24日）召開跨部門會議，討論最新流感停課安排，食物及衞生局局長陳肇始中午見記者，料宣布全港幼稚園周六（26日）起停課，意味提早6日放農暦年假。 《香港01》整理了自1月18日起，衞生防護中心公布的停課名單，一文看清過去7天各區幼稚園爆發流感的趨勢。

衞生防護中心自1月18日宣布，建議逾200間幼稚園翌日起停課，連日來已累計共有372間幼稚園或幼兒中心需要停課。食物及衞生局一直表示，會再就最新流感情況評估，直至昨日才稍露口風指，會討論全港幼稚園停課的可能性，至今日中午即宣布全港幼稚園及幼兒中心將於周六停課。

沙田區最嚴重 7日來共41間學校停課 佔同區幼稚園總數50%

《香港01》整理了過去7日，流感肆虐幼稚園期間，各區的淪陷情況，可見沙田區從第一日起已是流感爆發的重災區，截至1月23日，沙田區是全港最多學校因流感停課，達41間，佔同區幼稚園總數五成。另外，九龍城區有36間幼稚園需停課，是全港第二多停課學校的地區。

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