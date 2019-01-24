【流感停課】食衞局宣布全港幼稚園周六起停課　基於流感數據高企

食物及衞生局聯同教育局、衞生防護中心等召開跨部門會議後，今日（24日）中午宣布全港幼稚園周六（26日）起停課。根據政府資料一線通網頁，全港有1041間幼稚園及幼兒中心。 衞生防護中心上周五（18日）宣布爆發流感的幼稚園在19日開始停課7天，衞生防護中心總監黃加慶當時強調，針對有流感爆發的學校會較為適合。事隔6日，衞生署更新停課學校名單，累計有372間幼稚園或幼兒中心因流感爆發停課，較上周五大增181間爆發幼稚園，當中以沙田及北區的爆發情況最嚴重。

宣布停課後仍增181間幼稚園爆發流感停課，港府今（24日）宣布全港幼稚園提早放年假。（資料圖片／羅國輝攝）

食物及衞生局局長陳肇始表示，就流感停課召開了緊急會議，會議有教育局、衞生署、社會福利署及醫管局代表出席。陳肇始指，根據最新數字，幼童的感染流感嚴重個案數字及醫管局兒科病房入住率等因素，可見有上升的情況，流感一直處於高企的位置。陳肇始相信停課有助紓緩情況，同時讓家長就年假有足夠時間做好準備。

陳肇始指根據最新數字，幼童的感染流感嚴重個案數字及醫管局兒科病房入住率等因素，可見疫情有上升的情況，故宣布停課紓緩。（余俊亮攝）

↓↓↓各區幼稚園停課分佈，點擊下圖查閱疫情蔓延變化（截至1月23日）：↓↓↓

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黃加慶：未知疫情是否到頂

黃加慶表示，踏入流感第三周，流感病毒樣本陽性比率進一步上升，至29.7%，就幼稚園流感爆發個案，第二周87宗，第三周則有153宗，第四周首3天已有120宗幼稚園流感爆發個案。截至昨日下午4時有372宗幼稚園爆發個案，以客觀及標準化去看流感嚴重程度，包括幼稚園情況，一直處於非常高水平，0至5歲組群的入院情況上升至10.58（每一萬人口計算），可見流感的影響在某組群特別高。他又指一般流感高峰約4至6星期，暫時未能確定是否已到頂峰。

上周不停課是不負責任？黃加慶：無國際標準 要看多個因素

記者多番追問，政府上周不決定全港幼稚園停課是不負責任、錯判形勢、以及後知後覺時，黃加慶解釋指，早前曾檢視是否有準則決定是否停課，但發覺沒有國際標準，他強調推出每個措施要考慮多個因素，經討論後才得出決定。

黃加慶又稱，政府今早召開跨部門會議，審慎地考慮多方面因素，包括流感的強度水平、急症室、病房擠逼情況，近日有家長表示關注及社會上不同意見，政府決定幼稚園提早放農曆年假，相信可有效阻止流感傳播。中心會密切監測情況，並適時發放最新資料。

他又指，將停課安排設於由周六起、而非從明天（周五）開始，是為了方便家長作相應安排，考慮到現階段未具公共衞生緊急性，遂可容許時間上有所「走盞」。

被質疑上周不公布全港幼稚園停課是不負責任，黃加慶解釋，早前曾檢視是否有準則決定是否停課，但沒有國際標準，每次措施要考慮多個因素作決定。（余俊亮攝）

為何小學不停課？黃加慶：不預期今季嚴重惡化

截至第四周的首3天（本月22日），共有13宗兒童嚴重流感個案，黃加慶指今季流感以幼童最受影響。至於小學的流感情況，黃加慶稱：「今年嚟講唔算嚴重，包括爆發同入院率，我唔預期小學生係今季流感會有嚴重惡化。黃指出，小學流感爆發屬中度水平，對照去年冬季的爆發個案較少，今季爆發率亦較幼稚園為低，故停課安排僅適用於幼稚園及幼兒中心，小學暫毋須提早放農曆年假。他強調每個季節性流感的停課安排不同，要審查該季實際情況，及其他因素。

醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏指，本港今年踏入冬季流感錄得13宗兒童嚴重個案，0至5歲的幼童個案佔8宗，當中4人仍然留院，分別有2人危殆及2人穩定。急症室人次平均6,000人次，而經急症室入內科病床的人次約1100左右，而兒科病床佔有率則維持在90至100%。

陳肇始宣布停課後，隨即以英文表示，自己需回到立法會出席會議，未有回答任何提問。（余俊亮攝）

陳肇始無答提問即離開

陳肇始宣布停課後，隨即以英文回答傳媒提問表示，自己需回到立法會會議廳繼續參與大會，交由其他官員講述最新措施，她未有回答任何傳媒提問隨即離開。陳肇始今日原定出席立法會會議，議員張超雄提出立法保障罕見疾病病人權益的私人議案。

教育局首席助理秘書長（學校發展）李錦光稱，為預防流感在學校繼續蔓延，根據衞生防護中心建議，幼稚園、幼稚園暨幼兒中心、小學及特殊學校，只設有中學部的群育學校除外，明日(8日)起開始放農曆新年假期，至學校原定的農曆新年假期為止。教育局已向學校發出信函，闡述在假期期間應採取的措施及相應安排，包括各種校內和校外活動、午膳及校車服務等。

今季流感目前以H1甲型流感主導，對幼童及50至64歲成人影響較大，當中以6歲的幼童入院率高。衞生防護中心上周五（18日）建議爆發流感的幼稚園翌日起停課7天，當日衞生防護中心總監黃加慶表示，建議191間爆發流感的幼稚園翌日起停課。宣布針對性停課後5天，截至昨日（23日），全港再增181日幼稚園爆發流感需要停課，累計已達372間，佔全港幼稚園中的三成半。