【流感停課】現時流行H1N1病毒專攻幼童　未曾接觸者欠抗體　

今年度冬季流感疫情肆虐幼稚園及幼兒中心，截至周六（19日）已有234間幼稚園或幼兒中心需要停課。 衞生防護中心首席醫生（監測）歐家榮今早(21日)出席電台節目時表示，現時流行的是甲型H1流感病毒，因大部份幼童均未曾接觸過此病毒，令發病率較高。 香港大學醫學院微生物學系臨床副教授杜啟泓指出，H1對年輕人士影響較大，現時五歲以下的幼童未必接觸過甲型H1，體內沒有抗體，或會較易受感染。不過他強調，即使因曾染病而有抗體的人，其抗體數目亦會隨時間減少，呼籲市民每年接種流感疫苗保護自己。

杜啟泓分析甲型H1N1在幼童及中年人間流行的原因。（資料圖片）

正值流感高峰期，衞生防護中心首席醫生（監測）歐家榮表示，現時流行的是甲型H1流感病毒。觀乎情況，今年的院舍爆發流感個案以幼稚園或幼兒中心最高，累計269宗個案當中，有192宗是幼稚園，佔整體院舍爆發個案逾七成。衞生防護中心亦因應幼園的情況，建議逾200間幼稚園停課七天。

上次流行H1N1已是3年前 幼童未接觸過病毒欠缺抗體

香港大學醫學院微生物學系臨床副教授杜啟泓分析，幼童病發率高與流行的病毒類型有關。杜解釋，由於人體接觸過一種病毒後，體內會產生抗體，有一定保護力，之後即使再染同一病毒，其感染嚴重程度會有所減低。這種機制，杜啟泓形容為免疫系統「認得」曾見過的病毒，繼而保護人體。

衞生防護中心曾指出，甲型H1流感病毒對6歲或以下幼童，以及對50歲至64歲人士影響較大。杜啟泓亦指，根據2009年的甲型H1N1流感大爆發，可見到H1對年輕人士影響較大。

翻查資料，本港上一次爆發較規模的甲型H1N1病毒已是2015/16年度冬季流感季節。事隔三年再流行甲型H1，杜啟泓指很多5歲或以下的幼童從未接觸過這種病毒，體內沒有抗體，因此較易受感染。他續指，流感爆發規模亦很視乎該年的天氣，如溫度、濕度等因素，難單靠年期及病毒種類一概而論。

學者呼籲市民應每年接種流感疫苗。（資料圖片）

抗體非萬能 學者呼籲每年要打流感針

杜啟泓續指，即使市民曾染流感有抗體，但抗體數目會隨時間而減少，即使不會完全消失，但抗體數目會減少至不能起保護作用，因此醫學界一直呼籲市民應每年接種流感針，保持免疫力。

另外，雖然今年流行的是甲型H1N1病毒，但其實病毒會不停轉變，不會完全與之前的H1N1一樣，即使有以前的抗體都未必能應對今年的病毒。

美加研究：中年人對H1N1病毒反應普遍不佳

根據衞生防護中心數字，截至1月17日，有124宗成人嚴重流感個案，當中46宗50歲至64歲人士，有6人死亡。

杜啟泓引述美國及加拿大的研究指，由於1957年至1979年間沒有H1N1病毒，該20年間出生的人首次接觸的病毒是H2N2，因此當今年流行H1N1病毒時，即使注射了流感疫苗，他們對甲型H1N1病毒的反應亦與其他人不同，亦較其他年齡群組易染病。