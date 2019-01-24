【校園欺凌】仁濟醫院董之英紀念中學男生遭扭耳仔、脫褲打屁股　

位於沙田馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學發生校園欺凌事件。《香港01》接獲學校舊生投訴指，學校一名男學生被困在椅子下，遭受同學「扭耳仔」，甚至被多位同學脫褲打屁股。校長彭綺蓮接受《香港01》查詢時證實事件，她表示，昨晚才從傳媒得知事件，學校正調查事件，校內社工及教員正聯絡涉事學生，又透露同事正與受害學生傾談輔導。

仁濟醫院董之英紀念中學發生校園欺凌事件，一名男生遭受同學「扭耳仔」，甚至被多位同學脫褲打屁股。（短片截圖）

根據學校舊生葉先生提供的片段，片長38秒，受害男學生在課室被同學用椅子壓在地下，面容痛苦，亦曾發出慘叫聲音。

從片段可見，涉欺凌的同學有七位，被欺凌的學生不斷被同學「扭耳仔」，其他人則合力脫去其校褲，並輪流拍打受害男生的屁股，期間施虐者不斷發出笑聲。據投訴人指，片段學生均為中六生。

校長彭綺蓮：已找出受害學生 並正傾談輔導

校長彭綺蓮接受查詢時表示，昨晚才從傳媒得知事件，學校現正調查事件，同時聯絡涉事學生及家長，暫時未能詳細交代。她又透露同事已找出受害學生，並正傾談輔導。

報料舊生：在校時每日均發生

提供短片的學校舊生向《香港01》表示，在校時學校每日均發生欺凌事件，自己亦曾遭欺凌，包括被同學壓在地上打全身；又指過去曾目擊有學生被人強迫打開雙腳「拉筋」。

他指，曾就事件告知老師，但對方只會責罵了事，未有嚴厲處罰施虐者，有老師則不會處理，避免遭受施虐學生還擊。

《香港01》向教育局查詢，暫未獲回覆。