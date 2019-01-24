【校園欺凌】董之英學生校內遭脫褲打屁股　校方：同學間過火嬉戲

馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學疑發生校園欺凌事件，《香港01》接獲學校舊生投訴指，學校一名男學生被困在椅子下，遭同學「扭耳仔」，甚至被多位同學脫褲打屁股。 校方回應指，經過深入調查後，事件並不涉及任何欺凌成分，只是同學間過火的嬉戲。校方知悉事件後，已立刻啟動危機處理機制，召開危機處理小組會議，與社工、教育心理學家、訓輔導老師、教育局人員和警方合作處理，並向相關的學生及家長作出跟進。 《香港01》正向教育局查詢。

沙田馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學懷疑發生校園欺凌。(片段截圖)

據片段，疑涉欺凌的同學有七位，疑被欺凌的學生不斷被同學「扭耳仔」，其他人則合力脫去其校褲，並輪流拍打受害男生的屁股，期間施虐者不斷發出笑聲。

校方稱不涉欺凌成分

仁濟醫院董之英紀念中學就有學生懷疑被欺凌的片段作出回應指，校方稱經過深入調查後，事件並不涉及任何欺凌成分，只是同學間過火的嬉戲。但無論如何，在學校過火的嬉戲玩耍亦可能構成不當行為，校方已就此個別事件對相關同事作出訓示，確保日後不會發生相同事件。

校方表示，對於校園欺凌行為絕不容忍，而且一直重視校園的關愛文化及關顧學生的全人發展，照顧學生成長。

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校方指，校方於昨晚(23日)悉有關學生懷疑被欺凌的片段在網上流傳。知悉事件後，已立刻啟動危機處理機制，召開危機處理小組會議，與社工、教育心理學家、訓輔導老師、教育局人員和警方合作處理，並向相關的學生及家長作出跟進。

學校亦已於早會時段向全校老師及學生鄭重聲明，校方對校園欺凌事件一向嚴肅處理，並提醒學生如留意到任何欺凌行為，應立即知會校方。