【流感停課】全港幼稚園提早放年假　一文看清小朋友簡單防病四招

冬季流感肆虐，幼稚園爆發情況達超高水平，政府宣布全港逾千間幼稚園周六（26日）起提早放農曆新年假。 家長需留意，即使子女提早離開小朋友集中地，也不能疏於防範，幼童在日常生活仍容易接觸細菌及病毒。放假期間，家長應如何幫子女消毒殺菌、遠離病菌病毒？窩在家中是否最理想的防病方法？《香港01》為家長整理以下4大招數。

政府宣布幼稚園及幼兒中心本周六起提早放農曆新年假。（資料圖片）

1. 認真洗手 病菌走走

政府經常宣傳時刻洗手，保持雙手衞生，前特首董建華夫人董趙洪娉在沙士期間的一句「千祈、千祈、千祈，洗手、洗手、洗手」深入民心，但如何洗手才不做病菌病毒的「幕後黑手」？若受環境因素影響，幼童未必能經常洗手，家長可如何幫子女清潔雙手？

正確洗手五部曲。（衞生防護中心圖片）

家庭醫生林永和接受《香港01》訪問時表示，要遠離病菌病毒，最理想及直接的方法就是經常洗手，當家長看見子女雙手有污跡，應先用清水沖走污跡，再使用梘液，在進食前也必須仔細清潔雙手。

衞生防護中心經常宣傳「正確洗手五部曲」，步驟依次為用水弄濕雙手；加入梘液，揉搓雙手最少20秒 (手掌 > 手背 > 指隙 > 指背 > 拇指 > 指尖 > 手腕) 勿忘；用水沖洗乾淨；用抹手紙抹乾雙手；再用抹手紙關上水龍頭。

2. 消毒多方法 總會有辦法

若未能時刻洗手，搓手液及濕巾或是另一個選擇。消費者委員會曾測試市場上15款搓手液和22款濕巾，包裝上標示不同程度的清潔、消毒、殺菌或抑菌的效能，例如標明「殺菌99.9%」、「能殺滅99.9%細菌」，但只有17個樣本的供應商，向該會提交支持其聲稱消毒效能的測試報告，部分沒有列明能殺滅常見分枝桿菌及真菌等，產品在沒有相關測試報告證明下，難以確定能否達到「殺菌99.9%」的成效。

美國食品及藥物管理局和世界衞生組織認為，濃度在60-80%的酒精溶液最有效殺菌。（VCG） 此外，美國食品及藥物管理局和世界衞生組織認為，濃度在60%至80%的酒精溶液最有效殺菌，濃度太高會適得其反。而另一類含季銨化合物或其他化合物的產品，消委會指雖然抗菌能力較酒精低，但能抑制細菌生長，延長消毒功效，而且致敏機會相對較小。 林永和醫生又指，消毒洗手啫喱較容易均勻覆蓋到手指不同位置，包括手指縫，幼童應在觸碰眼耳口鼻及進食前使用，有助抵抗病菌，但若手部有傷口則不建議使用。至於使用方法，消委會有以下建議：

1. 如未能洗手，可選用酒精搓手液，使用約一掌心份量足夠覆蓋雙手，並搓揉手部不同部位約20秒至乾透。

2. 使用酒精濕巾，亦應抹勻雙手每一處，以達致消毒效果。

3. 酒精是易燃物品，使用時應遠離火種，應密封保存並放在陰涼及兒童難以取得的位置。

4. 如使用產品時出現敏感，應暫停使用；情況嚴重的話，應盡快就診。

5. 避免酒精搓手液或濕巾接觸面部、口部及眼睛。

3. 口罩戴穩 唔怕有菌

兒童正確戴口罩的方法。（港大感染及傳染病中心總監何栢良提供）

佩戴口罩正確方法：

1. 選擇合適尺碼的口罩，兒童可選擇兒童尺碼。

2. 佩戴口罩前，應先潔手。

3. 要讓口罩緊貼面部：口罩有顏色的一面向外，有金屬條的一邊向上，如口罩沒有顏色，應將摺紋向下的一面向外；如選用綁帶式外科口罩，將口罩的綁帶繫於頭頂及頸後；如選用掛耳式外科口罩，把口罩的橡筋繞在耳朵上；把口罩的金屬條沿鼻樑兩側按緊；拉開口罩，使口罩完全覆蓋口、鼻和下巴。

4. 佩戴口罩後，避免觸摸口罩；若必須觸摸口罩，在觸摸前、後都要徹底潔手。

佩戴外科口罩要注意的事項。（衞生防護中心圖片）

衞生防護中心表示，佩戴口罩是預防呼吸道感染的其中一個方法，有助遮掩鼻和口，阻隔液體與飛沫微粒通過，而外科口罩是一種較常用的口罩；若佩戴得宜，它能有效預防由飛沫傳播的疾病。

每當踏入流感高峰期，佩戴口罩成為幼童第一重防範病菌措施。（資料圖片） 布口罩效用存疑 林永和醫生表示，外科口罩已足以提供預防流感的保護，但他對布口罩的效用存疑，認為這類環保口罩或能抵抗飛沫，但體積更小的病菌料難以阻擋，且難以經常替換，故建議家長每隔1至2小時為子女換一次外科口罩。若家中有人患病，建議帶上口罩，並以1:99稀釋家用漂白水清潔家居，又提醒家長不必過慮，「唔使咁緊張好似沙士咁，如有人病，多清潔就可以」。

脫下口罩正確方法：

1. 口罩如有破損或弄污，應立即更換；並最少每天更換一次。

2. 脫下口罩前，須先潔手。

3. 脫下口罩時，應盡量避免觸摸口罩向外部分，因為這部分可能已沾染病菌。

4. 脫下的口罩應棄置，不可重複使用；將用過的口罩棄置於有蓋垃圾箱內。

5. 再次潔手。

幼童提早放假，家長可帶子女去哪兒呢？（資料圖片）

4. 人多就高危 郊遊唔閉翳

每當踏入流感季節，衞生防護中心均提醒市民，保持室內空氣流通，避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方，高危人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。

何栢良認為，全港幼稚園停課措施有助紓緩社區流感傳播速度。（資料圖片） 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，全港幼稚園停課措施有助紓緩社區流感傳播速度，呼籲家長在子女放假期間要注意其個人衞生，避免大量小朋友在室內進行集體活動；若小朋友未曾接種流感疫苗，應盡早接種；若出現發燒、咳嗽等症狀，應盡早看兒科或家庭醫生。

2017年大棠大欖郊野公園紅葉及市民觀賞情況。（資料圖片／梁鵬威攝）

宜減少去公眾遊樂場、主題公園 宜去郊遊

林永和醫生也補充指，小朋友在放假期間並非必須留在家中，但要遠離傳播病菌的高危區，例如公眾遊樂場、主題公園、遊戲小組（playgroup）等，避免與大量小朋友有身體接觸，避免前往人多擠逼的地方；在觸碰公物或玩具後，應清潔雙手。他又認為，在陽光普照的天氣下，建議家長可帶子女帶郊外走走，或做運動，例如行山、打羽毛球等。