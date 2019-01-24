黃之鋒告懲教署案　臨轉倉被下令剝光豬踎低　以測試是否能用踎廁

香港眾志秘書長黃之鋒，前年因衝公民廣場案入獄期間，他指在東頭懲教所「轉倉」時，遭懲教人員命令剝光豬及「踎低」等方式羞辱，認為有損在囚人士尊嚴，早前入稟小額錢債審裁處向懲教署索償1.6萬元，案件今（24日）於西九龍裁判法院開審。黃稱他當時已脫光衣服，但懲教員仍摸他身軀，他當時「無得唔同意」，期間又被問他是否涉政治組織。他亦曾問職員為何要他蹲下，職員回應說：「呢到（東頭懲教所）用踎廁，睇下你踎低有無困難。」但當時黃已將調離東頭懲教所。

黃之鋒供稱他脫光衣服後仍被懲教人員摸身。（馮家淇攝）

原告黃之鋒前年8月因衝公民廣場案被判入獄，他當時因未滿21歲，先被安排至東頭懲教所服刑，至10月16日，他因年滿21歲後，須轉往成人倉，他稱期間接受搜身及盤問時，遭到不尊重對待。

脫光衣服仍被懲教員觸碰上身

黃之鋒供稱，他先由一名懲教署職員把他帶到保安室搜身，室內合共三位男職員，他們在未有詳細講解檢查程序下，直接要求及命令黃將身上衣物逐一脫下。裁判官問黃及職員之間有否身體接觸，他指有職員曾以手掌及手指觸碰其肋骨、膊頭及上身。

職員稱需檢查肛門是否有毒品

黃稱翻閱過在囚人士的指引中得知，搜身程序未有提及「摸身」，當時感到疑惑，但仍接受被摸。裁判官問：「你同意畀佢摸？」黃回應：「無得唔同意。」他指期間需要背對職員單腳企及「踎低」，職員稱「踎低」為檢查下體及肛門有否藏有毒品，但黃質疑指引沒有寫明清楚。

被查問是否屬政治組織

其後職員要求黃再蹲下接受盤問，並需45度角抬頭回答問題。職員詢問其個人背景，如入獄前職業、有沒有黑社會背景、吸毒記錄，以及屬於哪一個政治組織，並於表格備註列明「香港眾志」。黃報稱職業為議員助理，不認為職業驅使職員詢問其政治背景。

黃：在囚人士都係人唔係狗

黃接受盤問期間曾站起，職員隨即命他蹲下。裁判官問他為何要站起來，他激動表示：「企起身係合理嘅事，在囚人士都係人，唔係好似隻狗咁！」他稱盤問時間約五分鐘，並指「踎低」是表示懲教人員的威嚴及否定在囚人士的尊嚴，認為與條例所指的得體對待在囚人士有距離。

職員稱為測試使用踎廁能力

黃指曾詢問職員為何要蹲下，職員指：「呢到（東頭懲教所）用踎廁，睇下你踎低有無困難。」黃認為是藉口及不合理，令在囚人士心理受創及有損尊嚴。他又指壁屋懲教所對在囚人士更嚴苛，亦未有出現今次情況，所有懲教所應一視同仁，不應出現「各處鄉村各處例」。黃認為職員有針對意圖，因職員刻意延長搜身過程，亦指「無必要連底褲都唔畀著」。

案件編號：SCTC028340/18