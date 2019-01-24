黃之鋒告懲教署案　懲教員認查黃腳板底及頭髮　黃：髮長6mm都檢

黃之鋒不滿2017年被判入獄時，於東頭懲教所轉倉時，被嚴重「剝光豬」蹲下搜查，向懲教署索償案續審，曾為黃搜身懲教員作供，認曾叫黃單腳企以查黃的腳板底，並稱「剝光豬」為省檢查時間，又否認與黃有身體接觸，只是撥過黃的頭髮，黃之鋒即反駁說：「我當時頭髮只得6毫米。」懲教員回應稱光頭都會查。

二級懲教助理戴廣誼稱要囚犯蹲檢兩次是約定習慣。（馮家淇攝）

有查腳板底但無身體接觸

二級懲教助理戴廣誼被傳召為被告懲教署作供，戴稱在搜身過程中，只叫黃之鋒「踎低起身」兩次，每次維持一至兩秒，盤問時沒有叫黃蹲下，整個搜身及盤問過程約5至8分鐘，並有叫黃單腳企，以檢查腳板底，戴強調兩人沒有身體接觸。

「剝光豬」可減低檢查時間

戴同意黃曾詢問被下令蹲下原因，戴回答是基於保安理由。黃質疑他被檢查腋下、手掌及腳底不用「剝光豬」，戴解釋指「剝光豬」有助減低檢查時間，一般不會超過三分鐘。

黃之鋒質疑懲教員在他在前年10月中頭髮僅6毫米仍要搜查。圖為他同年11月保釋時頭髮的長度。（資料圖片）

踎檢兩次是約定俗成習慣

戴又稱要求囚人「踎低」，目的為檢查他們士身上會否藏有毒品，「踎」一次可能不夠清楚，師兄都會教他們叫在囚人蹲兩次，且對所有人士都同一要求。裁判官不禁問：「即所有懲教人員都會咁做？」戴稱他曾於東頭及荔枝角懲教所工作，該所的職員都是這樣做。裁判官再問：「叫人踎兩次係約定俗成習慣，所以搵唔到有關文件？」戴表示同意。

認曾撥黃之鋒頭髮

戴又稱搜身期間只觸碰過黃的頭髮以作檢查，指「撥一撥佢啲頭髮」，黃即時反駁當時他頭髮長度只有六毫米，無法藏有物品，不明白為何要檢查，裁判官亦問：「即係光頭你都會摸？」戴回答是，並指是習慣。

原告黃之鋒稱他於前年10月16日，被安排由東頭懲教所轉成人倉，期間被要求脫光衣服搜身及盤問時，遭到不尊重對待，向被告懲教署索償1.6萬元。

案件編號：SCTC028340/2018