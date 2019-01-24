男子橋邊避車　捱撞墮橋至半身癱瘓　九巴司機否認危駕開審

通宵九巴司機前年於駛經荃灣路時，疑在前路發生意外後未有轉線及減速，並撞上一連串因早前意外停在路上的車輛。事發後，眾人發現一名原站在路旁的私家車男司機不見踪影，之後才發現他疑在意外期間被撞至從墮橋，並躺在14米下方地盤的一部車上，該男子最終下身癱瘓。巴士司機被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害，案件今（24日）於區域法院開審，被告在播出的口供錄影中稱受強光影響視線而看不到路面情況。

女被告林瑞慈當天駕駛九巴通宵路線，她聲稱當時受強光影響未見到路狀。（資料圖片）

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女被告林瑞慈，47歲，被控於2017年8月20日在荃灣路往新界方向的道路上，危險駕駛公共巴士，導致劉卓彥（23歲）身體受嚴重傷害罪。

巴士無轉線有司機站欄躲避

控方開案陳詞指，當日凌晨1時半，先有三部私家車發生碰撞，當時沒人受傷。其後警車及拖車先後到場處理，並亮起警告燈。約2時許，其中一部私家車已拖走，當拖車司機準備上拖走另一架私家車時，被告駕駛的巴士駛來，因巴士沒減速或轉線提示，其中一人即跳上天橋欄杆躲避，劉則站在車旁，怎料巴士撞到警車車尾，警車被推前，再撞向停在路上的私家車，私家車再撞拖車車尾。

墮橋傷者脊髓受損下身癱瘓

被告在撞到警車後才急轉右及減速。意外發生後，眾人發現原本站在車旁的劉不見了，之後發現他疑在意外時被撞至飛墮下橋，則並躺在橋下方地盤的一部私家車車尾箱上，滿身鮮血。他經手術後診斷為頸椎、胸椎、股骨骨折，脊髓受傷，臨床證實為下半身癱瘓。此外，兩名巴士乘客亦受輕傷。在場的拖車司機遭被推前的私家車撞到，暈倒數秒，醒後發現手腳流血，事後請了8個月假。站欄躲避者及警員則避過一劫。

目擊者指巴士撞車才轉線

有附近住戶從距現場50多米的房窗目睹經過，指事發前看到一輛貨車停泊於警車2至3個車身距離，並切入另一線；巴士沒減速下繼續沿左一線行駛，撞到警車後才轉線。有警員到場查問被告，被告聲稱不知何故與其他車輛相撞，又謂看到一下強光後，才見到警車，因收掣不及引發連環相撞。根據數據及法證專家意見，巴士當時以時速54公里行駛。

被告稱受強光影響

控方今播出被告於意外後約4個月才錄取的警誡片段，被告稱任職九巴司機逾15年，熟悉該通宵路線。她指沒有看到前方亮起車燈，也看不到有車，至意外地點50米時受前方持續的強光影響，看不見路面狀況。她承認見光時沒有減速，並於4秒後撞到前方車輛，隨即扭軚。

案件編號：DCCC221/2018