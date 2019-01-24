【流感高峰】單日再錄得11宗嚴重成人個案　增7人死亡

港府宣布全港幼稚園本周六（26日）起停課，衞生防護中心公布昨日（23日）錄得11宗嚴重成人個案，包括7宗死亡個案，死亡個案中6人為65歲以上人士，1名為50至64歲人士。截至昨日，本港錄得13宗兒童嚴重流感個案，0至5歲的幼童個案佔8宗，當中4人仍然留院，2人危殆。

港府宣布全港幼稚園於本周六（26日）起停課。（資料圖片／羅國輝攝）

港府今早召開跨部門會議，及後公布全港幼稚園將於本周六起停課，衞生防護中心總監黃加慶表示踏入流感高峰期第三周，流感病毒的陽性百分比增至29.7%，較上周24.97%增加逾4個百分點，他形容難以確定流感是否已到頂峰。

衞生防護中心公布，截至昨日錄得185宗成人嚴重流感個案，及13宗兒童嚴重流感個案。單單昨日便新增11宗成人嚴重個案及7宗死亡個案，死亡個案中6人為65歲以上人士，1人為50至64歲人士。至於兒童嚴重流感個案中，醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏於稍早的記者會透露，本港今年踏入冬季流感錄得13宗兒童嚴重個案，0至5歲的幼童個案佔8宗，當中4人仍然留院。

而1月18日公布感染甲型流感併發腦病變的4歲男童，及1月20日公布感染H1甲型流感併發腦病變的2歲男童，分別於聯合醫院、屯門醫院留醫，現時情況危殆。

截至昨日，本港再錄得24宗幼稚園爆發個案及4宗小學爆發個案，整體增加32宗爆發個案，受影響人數亦增至845人。