政府續推減低鹽、糖活動　逾400間餐廳將提供少鹽少糖選項

世界衞生組織提倡，計劃2025年或之前將人均每天鹽/鈉攝取量相對降低30%。為引起港人對降低食物中鹽同糖的關注，食物及衛生局、食物環境衛生署食物安全中心及降低食物中鹽和糖委員會推出「少鹽、少糖、少．確幸」，推動全港減鹽減糖新飲食文化。活動將會聯同幾百間餐廳，提供膳食少鹽少糖選項。

部分有少鹽少糖選項的菜式。(袁澍攝)

不少上班族常常在外用餐，但很多時晉餐後才能當中含鹽、糖量。世界衛生組織建議，一般成年人每日鈉攝入量應低於2000毫克，而糖分也應該少於50毫克。從今個月開始，「少鹽、少糖、少．確幸」活動將聯合全港超過400間餐廳提供少鹽少糖選項。其中10間星級食府將在2月推出30款特選減鹽減糖菜式，包括添好運、翡翠拉麵小籠包(全線)、阿鴻小吃在內。

奶茶也參與了此次的活動。(袁澍攝) 除了星級食府部分菜式之外，快餐連鎖包括大快活和大家樂、奶茶店包括天仁茗茶等都有部分提供少鹽少糖選項。公眾可以根據食衛局不同貼紙標識進行分辨。 活動從今日(24)開始推行，並將挑戰一項世界紀錄。活動主辦方將在餐廳點餐系統增加記錄少用糖量的功能，而所減少糖量將計算到2月23日。屆時將用省下來的糖在中環大館檢閱廣場中間搭建一個方糖「金字塔」，除了打破世界紀錄，也可以用來給中小學學生作教學用途。