【消防處年結】去年消防員投考者　半數於體能及視力測驗被DQ

消防處去年共招聘627名消防及救護職系人員，包括91名主任級、537名員佐級。署方在今日（24日）的工作回顧記者會會上表示，據處方資料，去年9月起正式展開全年招聘消防隊長（行動）一職，料2019年將合共招聘約819位人員，包括176名主任級及176名員佐級，以填補職位空缺。目標人數較去年增30%。

處長李建日提醒投考者，必須準備充足應對視力測試及體能測試，他透露去年投考消防員的應徵者中，半數都未能夠通過，無緣進入第二關。