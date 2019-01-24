【消防處年結】去年消防員投考者　半數於體能及視力測驗被DQ

撰文：鄭秋玲
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消防處去年共招聘627名消防及救護職系人員，包括91名主任級、537名員佐級。署方在今日（24日）的工作回顧記者會會上表示，據處方資料，去年9月起正式展開全年招聘消防隊長（行動）一職，料2019年將合共招聘約819位人員，包括176名主任級及176名員佐級，以填補職位空缺。目標人數較去年增30%。
處長李建日提醒投考者，必須準備充足應對視力測試及體能測試，他透露去年投考消防員的應徵者中，半數都未能夠通過，無緣進入第二關。
去年共招聘627名消防及救護職系人員，包括91名主任級、537名員佐級。（李澤彤攝）
消防隊長去年改全年招聘 有千人報考
消防隊長（行動）一職近年招聘困難，故該職於去年9月起轉為全年招聘，消防處處長李建日表示，已有千多人投考。
就過往最多投考者失手的地方，他以投考消防員為例，在第一關卡即視力測試及體能測試，便已近半數人被淘汰，亦有部分人到面試一關止步。他提醒，投考人要準備好體能訓練，並展示出充分認識消防處。
消防隊長（行動）職責包括調派到不同消防局指揮及領導防火職務，及調派參與行政工作，如專業範疇的規管發牌、宣傳教育、人事管理策劃等。（李澤彤攝）
消防隊長（行動）職責包括調派到不同消防局指揮及領導防火職務，及調派參與行政工作，如專業範疇的規管發牌、宣傳教育、人事管理策劃等。翻查資料，過去3個年度，平均每年度有約2600人投考。
圖為消防隊長體能測驗概覽。（資料來源：消防處網頁）
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