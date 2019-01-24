【消防處年結】處長撐「任何仁」理念 ：令市民敢行出急救第一步

消防處去成立社區應急準備課 (CEPD)，推出的「任何仁」一出即爆紅，惟一度傳出高層不滿「任何仁」的破格造型。消防處處長李建日今日（24日）在工作回顧記者會上表明，在創作團隊向他提交「任何仁」藍本時，他跟副處長即「點頭」通過，認為「任何仁」雖「搞笑」有別於以往形象，但相信能有效向公眾傳遞救人訊息。 另外，新的黃色救護車試行後，前線對白轉黃無異議，但就內部新設計有意見需再研究。處方又會就死因庭建議，料9月會引入多一批自動心外壓機，令全港救護車都獲配備。

消防處去成立社區應急準備課 (CEPD)，推出的「任何仁」一夕爆紅。（林若勤攝）

消防處處長李建日（左）今日（24日）在工作回顧記者會上表明，相信「任何仁」能有效向公眾傳遞救人訊息。（李澤彤攝） 李建日笑言，當日創作團隊提交「任何仁」創作理念時「戰戰兢兢」，又強調仍有修改空間，「驚我們接受不到。」但他跟副處長都支持「任何仁」，認為「搞笑」方法可更深入向市民灌輸敢就可以救人及任何人都可以救人的訊息。 「點解心肺復甦法或者心臟除顫器，咁嚴肅的事，就用任何仁這種搞笑的方法......如果大家覺得心肺復甦法或者心臟除顫器是好複雜，好難學曉的話，唔敢行出第一步，我們希望市民敢行出第一步，所以救護同事好有創意。」 李建日強調，急救是爭分奪秒，數分鐘便是生與死的事，又呼籲公眾多參與處方推出的課程學習心肺復甦法。



3架黃色救護車去年3月起投入服務，之後輪流調派到40個救護站供前線救護人員試用，共試行8個月。（資料圖片）

前線對「白車」轉黃有共識

3架黃色救護車去年3月起投入服務，之後輪流調派到40個救護站供前線救護人員試用，共試行8個月。李建日表示，目前對於車身轉用黃色已有共識，但就車廂內部的設計，如床位設計，會再做分析，「但整體來講，日後大家見到的救護車都會是黃色。」



消防員在今日年結會上作出示範。（李澤彤攝）

料今年9月增至全港救護車均配備自動心外壓機

一名24歲工程師在2015年的渣打馬拉松比賽中猝死，死因庭批評消防處的救援指引「比較迂腐」，並建議增設自動心外壓機(LUCAS)。李建日表示，當時是按美國心臟協會的有效指引，即接收傷者後先做心肺復甦(CPR)再用心臟除顫器(AED)，至2016年中，處方已跟隨該協會的更新指引，即可即時使用AED。

至於自動心外壓機，李建日指，處方現存70多部，去年再開始採購，料今年9月會再引入一批，令全港救護車都會獲配備該機器。李建日強調，前線的心肺復甦法已十分專業純熟，在車上搶救患者絕不成問題，引入自動心外壓，是有助在長遠路程期間，可讓前線另外做輔助醫療程序。