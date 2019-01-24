【消防處年結】第四代調派系統流標 延至2023年第一季啟用

消防處原定2022年4月推出第四代調派系統，但由於用多了半年時間制定標書，加上早前招標時，3間投標公司不符合「關鍵條件」致流標。經處方重新審視後，去年12月才再度招標，下個月截標。處方已就有關系統開發成立專家小組，料第四代調派系統最快可於2023年投入服務。

消防處處長李建日指，原定2022年4月推出第四代調派系統早前流標，料第四代調派系統最快可於2023年投入服務。（李澤彤攝）

新系統支援實時圖片影像

消防處今日（24日）舉行2018年工作回顧記者會，消防處處長李建日透露，第四代調派系統設有兩個同時運作的通訊中心，能確保調派工作無間斷進行。除文字和對話外，新系統更支援實時圖片和影像的傳送，以便同事更全面掌握事故現場的實際情況。

研識別流動電話來電者位置

另外，消防處亦會研究識別流動電話來電者位置的功能，並相應提升地理資訊系統和新增的實時交通資訊，供搜尋最快捷的應召路線，有助更迅速抵達事故現場，料新系統可於2023年第一季投入服務。



消防處副處長梁偉雄（右）表示，處方已就第四代調派系統成立專家小組跟進，亦設督導小組監察工程。（李澤彤攝）

3投標公司未符要求

不過，新系統的招標計劃卻一波三折，消防處副處長梁偉雄表示，在制定標書階段較原先預計用多了約半年時間，至去年2月才第一次招標，惟3間投標公司卻未符合標書的「關鍵要求」，包括研發人員年資未達要求、可提供的設備數量不足等，最終無人合格流標。處方已於去年12月7日已重新招標，今年2月截標。

梁偉雄表示，處方已就第四代調派系統成立專家小組跟進，亦設督導小組監察工程，期望可借助現今科技盡量追回時間。現時系統的承辦商亦已協議，會確保維持現有運作及延長保養。

消防處於去年接獲33463宗火警召喚，較2017年下跌1.4%；去年發生7宗三級或以上火警，較前年增加4宗；28762宗樓宇火警召喚，較前年跌1.9%。（李澤彤攝）

三級火警增至7宗

消防處於去年接獲33463宗火警召喚，較2017年下跌1.4%；去年發生7宗三級或以上火警，較前年增加4宗；28762宗樓宇火警召喚，較前年跌1.9%。93.8%個案可在目標召達時間內到達現場。特別服務召喚去年共有37815宗，增4.1%。另外，消防處去年共提供49886次先遣急救服務，共32307名傷病者獲救，當中37人經先遣急救員搶救後，恢復呼吸及脈搏。

去年的特別服務召喚較2017年增4.1%，消防處處長李建日表示，當中包括多宗大型交通事故，包括2月的大埔巴士翻側事故、11月的青衣旅遊巴事故、12月的北角校巴事故等。去年本港有6個熱帶氣旋來襲，消防處提供救援服務。

消防處處長李建日表示，去年的特別服務召喚較2017年增4.1%。（李澤彤攝）

救護服務召喚次數突破80萬次

至於救護服務，處方去年共接獲804685宗救護召喚，比前年上升2.3%，數字呈持續上升趨勢；其中緊急救護召喚有約748777萬宗。