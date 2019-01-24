【非洲豬瘟】初一至三停宰活豬　業界料初四早上才有活豬應市

內地的非洲豬瘟疫情持續，本港豬肉業界本周初召開會議，一致同意在大年初一至初三（2月5日至7日）不屠宰活豬，清空上水及荃灣屠房作全面消毒，務求挽回市民吃豬肉的信心。 業界人士今日（24日）召開記者會，新鮮豬肉業界持份者聯席會議召集人許偉堅指，相信大眾市民會體諒及理解業界的決定，又指鮮豬供應會至年三十晚上約7時，預料至年初四早上約7時可恢復新鮮豬肉供應，他又強調不會隨意加價。

許偉堅（中）相信大眾市民會體諒及理解業界的決定。（羅君豪攝）

許偉堅在會上稱，若屠場內有物件，就不能徹底做清潔及消毒，他相信即使會造成不便，大眾市民會體諒及理解業界的決定。

年初三上午再入口活豬

許偉堅表示，清場消毒的流程，屠場會於年廿九早上進口最後一批活豬，當晚開始屠宰，年三十的中午12時前會宰殺場內全部活豬，即至年三十晚上肉檯收市前，市民仍可買到鮮豬。其後屠場會進行消毒，初一至初三無活豬供應，至年初三上午會再進口活豬，年初四的凌晨開始屠宰，料年初四早上約7時再有活豬應市。

許偉堅又透露，以往內地供港活豬抵達深圳清水河中轉倉時才需接受檢疫，現時已改為在清水河3公里外已有檢疫關卡，加上本港屠場的大型消毒池已開始運作，運豬車需先經消毒池再入屠房。他認為做足消毒措施，相信爆發疫情的風險近乎零。

活豬供應量現時每日約二千隻，農曆年間停供，恢復供應後豬肉價格會否抬高？許偉堅強調業界只會在供應量非常不穩定時，「無可奈何」地加價，呼籲市民放心。

關國華坦言業界「做得好辛苦」，望全面清潔屠房能挽回市民的信心。（羅君豪攝） 「買手」之一、鮮肉大聯盟的關國華形容，內地爆發非洲豬瘟以來，不論是商界還是運輸界的員工均做得辛苦，坦言「老細搵唔到錢，即係伙記搵唔到錢」 ，希望新措施有助市民重拾對活豬的信心。

何俊賢指，今次決定是業界團結一致的共識。（羅君豪攝）

立法會漁農界議員何俊賢指，今次決定是業界團結一致的共識；批發及零售界議員邵家輝則強調，人類進食豬肉後「連打乞嚏都唔會」，希望市民支持其決定。

食物及衞生局局長陳肇始前日（22日）曾表示，從衞生角度來看，全面清潔屠房必然是好的；局方昨日（23日）亦再表示「若業界能獲得廣泛共識，而屠房營辦者藉此機會進行全場徹底清潔及消毒，政府表示歡迎」，又指業界會確保在過年前提供充足活豬供應。