【非洲豬瘟】業界初一至三不屠宰活豬　食衞局「開綠燈」歡迎建議

內地多個省市爆發非洲豬瘟，《香港01》早前了解到業界為挽回市民信心，一致決定於2月5日至7日，即年初一至初三不會屠宰活豬，上水及荃灣兩個屠房將進行大清潔，變相 今年沒有新鮮豬肉開年。食物及衞生局今（23日）回覆指，往年的農曆新年，業界有在年初一休業慣例，並稱若業界能獲得廣泛共識，屠房營辦者作全場徹底清潔及消毒，當局表示歡迎。

內地多個省市爆發非洲豬瘟，香港目前仍未有受到波及。（資料圖片/吳鍾坤攝）

本港豬肉業界前日（21日）召開會議決定，將於年三十晚（2月4日）屠清屠場內所有活豬，以配合全面徹底清潔，並於年初一至三（2月5至7日）休息，讓兩個屠房進行大清潔，而食衞局今日回覆對業界的決定「開綠燈」。當局表示，過往每年的農曆新年，業界有在年初一休業一天的慣例，更稱「若業界能獲得廣泛共識，而屠房營辦者藉此機會進行全場徹底清潔及消毒，政府表示歡迎。」

食衞局又指，一直有與業界、屠房營辦者保持密切溝通，食物環境衞生署會監督營辦者在屠房進行全場徹底清潔及消毒，並提供協助和技術支援。而停業期間，雖暫停新鮮豬肉供應，但業界會做好準備，包括在過年前提供充足的活豬供應，確保之後有足夠冰鮮豬肉和其他替代品。