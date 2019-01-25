【流感停課】拆解幼稚園失守、小學不停課之謎　打針策略應改變

幼稚園流感疫情爆發程度達非常高的水平，至昨日（24日）有384間幼稚園失守需停課，教育界及醫生均呼籲提早讓幼稚園學生提早放農曆年假，以截斷病毒傳播鏈。食物及衞生局局長陳肇始昨宣布全港幼稚園本周六（26日）起提早放年假。不過，另一方面小學的疫情屬中強度水平，政府指暫毋須像幼稚園般停課。 兩年冬季流感期間，幼稚園及小學均有爆發，何故今季僅踏入高峰期第三周，幼稚園爆發數字已遠超去年冬季總數？反觀小學爆發數字則相對幼稚園少？中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌直指，爆發率與疫苗接種率有直接關係。今年小學有衞生署安排參加俗稱「到校打針」的先導計劃，而幼稚園則沒有。許樹昌認為，政府明年應優先為幼稚園學童注射流感疫苗。

全港幼稚園將於本周六（26日）起停課。（資料圖片／羅君豪攝）

去年冬季流感以乙型為主導，幼稚園及小學均有出現爆發，衞生防護中心亦在2018年2月7日宣布幼稚園及小學提早數天放年假。

對比去年及今年的停課日子，今年提早了三個星期。去年冬季流感高峰期由2018年1月7日起至第六周宣布停課，共錄得28宗幼稚園爆發個案及42宗小學爆發個案，同期錄得兩宗兒童死亡個案；今年學校爆發情況遠比去年嚴重，截至昨日（23日）本港錄得384間幼稚園爆發個案及74宗小學爆發個案，幼稚園的爆發宗數已超越去年整個冬季流感高峰錄得的228宗。

專家：港府明年應優先為幼稚園學童注射疫苗

去年冬季流感疫情嚴重，截至4月5日錄得21宗兒童嚴重個案，其中有兩名兒童死亡，學校爆發，其中一原因是本港學童流感疫苗接種率偏低。衞生防護中心終於在今年度（2018/19年度）冬季流感，推出俗稱到校打針的「學校外展疫苗接種先導計劃」，提升學童接種率。因應先導計劃，6至12歲兒童的疫苗覆蓋率較去年上升近三倍，達53.7%，惟6個月至未滿6歲兒童的疫苗覆蓋率為30.1%，遠低於70%理想水平。

小學的疫情保護屏障已加強，幼稚園卻依然被攻陷。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，爆發率與疫苗接種率有直接關係，「全港6歲以下嘅幼童，只有三成人打咗針，佢哋身上嘅抗體未成熟。」許樹昌表示，港府明年應優先到幼稚園注射疫苗，因為6歲以下的幼童是最高危人士。

許樹昌又指，港府因為去年初已預先訂購今年的流感疫苗，難以在夏季流感前再訂購大量疫苗為幼童注射，所以預計港府最快仍需2019/20年度冬季才可到校為幼稚園學童注射疫苗。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌贊成幼稚園提早停課，相信可提早切斷傳播鏈。（資料圖片／盧翊銘攝）

流感未到頂峰 幼稚園停課或切斷傳播鏈

港府昨日終於宣布全港幼稚園停課，許樹昌指，流感頂峰普遍在進入流感高峰期後的4至6周出現，即農曆新年前後。根據衞生防護中心公布的《流感速遞》，實驗室呼吸道樣本化驗數據顯示，上周的流感病毒陽性百分比是29.69%，當中H1甲型流感佔25.69%，較對上一周再增約4個百分點，證明流感未到頂峰，他直指，流感病毒陽性百分比去年頂峰時近40%。而衞生防護中心於踏入流感高峰期的第三周宣布幼稚園停課，或有助在流感疫情惡化前切斷傳播鏈。

今季流感由H1甲型流感主導，原來上一次爆發H1N1流感病毒是2015/16年冬季流感季節。許樹昌指出多年未有流行H1甲型流感，幼童未接觸過此病毒，體內沒有抗體，所以更易受到感染。他認為高危人士仍然需要注射流感疫苗，因為未知夏季流感會否由其他型流感主導。