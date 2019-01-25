【流感停課】何栢良批醫管局數字不清晰　與實際擠逼情況脫節

政府昨（24日）召開跨部門會議審視最新流感疫情後，宣布全部幼稚園及幼兒中心明（26日）起提早放農曆年假。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良出席電台節目時指出，0至6歲的幼童爆疫佔多數，成年人及長者的數字則與去年相約。他批評醫管局在公布流感數據時未能與時並進，病床入住率無法反映公院實際擠逼的情況，令公眾難以掌握疫情的嚴重性。

本港幼稚園及幼兒中心明（26日）起提早放農曆年假。（資料圖片／羅國輝攝）

本地流感活躍程度持續上升，以甲型H1流感病毒為主，0至5歲兒童入院率再創8年來新高，每1萬人有10.58宗。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良出席港台節目《千禧年代》時表示，根據數據，成年人及老人院舍爆發流感的情況則與過往相若。



何栢良批評醫院管理層披露數據時「唔清唔楚」，只公布病床入住率百分比，與實際擠逼情況、病人需求嚴重脫節，對此感心灰意冷。

他指出全港公立醫院的兒科、內科病床各有1000張及6200張，因應流感高峰期，最多可增加1700張短期及臨時病床，故部分病床需放置於洗手間門口、走廊，而今年公院很快已加開悉數病床及維持一段時間，反映前線人員早已「壓力爆煲」。