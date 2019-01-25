【流感停課】何栢良批醫管局數字不清晰　與實際擠逼情況脫節

政府昨（24日）召開跨部門會議審視最新流感疫情後，宣布全部幼稚園及幼兒中心明（26日）起提早放農曆年假。
香港大學感染及傳染病中心總監何栢良出席電台節目時指出，0至6歲的幼童爆疫佔多數，成年人及長者的數字則與去年相約。他批評醫管局在公布流感數據時未能與時並進，病床入住率無法反映公院實際擠逼的情況，令公眾難以掌握疫情的嚴重性。
本港幼稚園及幼兒中心明（26日）起提早放農曆年假。（資料圖片／羅國輝攝）
本地流感活躍程度持續上升，以甲型H1流感病毒為主，0至5歲兒童入院率再創8年來新高，每1萬人有10.58宗。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良出席港台節目《千禧年代》時表示，根據數據，成年人及老人院舍爆發流感的情況則與過往相若。
何栢良批評醫院管理層披露數據時「唔清唔楚」，只公布病床入住率百分比，與實際擠逼情況、病人需求嚴重脫節，對此感心灰意冷。
他指出全港公立醫院的兒科、內科病床各有1000張及6200張，因應流感高峰期，最多可增加1700張短期及臨時病床，故部分病床需放置於洗手間門口、走廊，而今年公院很快已加開悉數病床及維持一段時間，反映前線人員早已「壓力爆煲」。
香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為醫管局的數據應與時並進。（資料圖片／余俊亮攝）
數據不足予公眾參考
他呼籲醫管局的數據與時並進，因現時對外公布的數字，公眾無法得知醫院內的實際情況及綜合影響。
他舉例指衞生防護中心近年的數據非常仔細，交代超出基數、入住比率的年齡、非流感高峰期等數據，惟醫管局對外公布的數字有「十年如一日」，只得急症室求診人數及內科病床入住率，希望當局日後可改善有關數據。
幼園、小學應達7成疫苗接種率
何栢良續指現時全香港580間小學，約400間有參與由政府或私人醫療機構提供到校流感疫苗接種計劃，數據反映計劃受歡迎，下年度將進一步擴大至全港幼稚園，同時需確保有足夠疫苗供應。
長遠而言，他認為政府應成立季節性流感督導委員會，加強教育以及訂立接種指標，他期望幼稚園、小學未來應達至7成接種率。