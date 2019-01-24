【流感停課】全港幼稚園提早放新年假　幼園校長紛贊成

流感繼續肆虐，全港幼稚園停課總數逾300多間，食物及衞生局局長陳肇始今天(24日)中午宣布，幼稚園及幼兒中心將於周六(26日)起提早放農曆新年假。 多間幼稚園校長紛表贊成，又指提早放假對學校運作並無構成大影響，因早有心理準備應對，已為學童安排功課，校園亦將繼續開放；另有已停課一周的幼稚園，連日來仍不斷新增確診個案，認為全面停課刻不容緩。

食物及衞生局局長陳肇始指，根據最新數字，幼童的感染流感嚴重個案數字及醫管局兒科病房入住率等因素，可見疫情有上升的情況，故宣布停課紓緩。（余俊亮攝）

浸信會培理學校​上周已自行停課 明日再與家長交代

浸信會培理學校校長翁巧香指，校方早於上周自行停課，亦已全面消毒，惟每日仍有家長致電學校，呈報確診個案，校內400多名學童中，已累計有17名學童感染甲型流感，感染個案中逾8成學童有注射流感疫苗，但仍然中招，「始終今次個流感太厲害」，她認為流感肆虐下，港府實有必要宣布全面停課。

翁指，校方共需提早兩周放新年假，已準備後續安排，明天會舉辦家長日，與家長單對單會面，亦會將假期功課一併交托，又會透過學校手機應用程式發放資訊，呼籲家長勿帶小朋友外出或逗留社區，以免交叉感染。

聖文嘉中英文幼稚園（華貴邨）校長：唔希望下間係我哋

香港教育大學幼師校友會主席、聖文嘉中英文幼稚園（華貴邨）校長麥謝巧玲，同樣贊成提早放假，她解釋，流感不斷蔓延，全港已有300多間幼稚園相繼停課，校內亦有4名幼童確診，雖然已呼籲家長注意小朋友身體狀況，包括注意天氣及外出帶口罩，但仍憂心會中招，「唔希望下一間係我哋」。她又指，業界已對提早放新年假有所準備，其幼稚園亦已安排親子遊戲活動，讓家長與子女自行於家中完成，亦會繼續開放校園，將有老師當值。

對於新年假過後，是否能如期復課，她則指，現時難以預料，但她認為，屆時倘情況持續，停課是合適安排，「總比留在學校好。」