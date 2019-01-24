港鐵預告更換信號系統或增故障　去年延誤被罰2000萬

港鐵去年發生四線故障，全港交通大受影響，之前港鐵透露，因應事故會被罰款800萬元。港鐵今日（24日）匯報2018年列車服務表現，表示2018年發生12宗涉及受阻逾31分鐘以上的事故，一共被罰款2,000萬元。 港鐵又稱，正展開信號系統更換工程，其中荃灣線工程已達最後階段，正於凌晨的非行車時間測試列車，預計新信號系統可於下半年逐步投入服務，屆時該線會開始新舊系統同時使用，不過新系統需時磨合，或會影響列車日間服務，故障機會或增加。

劉天成表示，整體乘客車程準時度達99.9%，為兩鐵合併以來第二高。（林若勤攝）

去年共12宗令服務受阻逾31分事故

港鐵今日布2018年列車服務表現，全年總乘客量逾20億人次，按年升約2%。港鐵車務總監劉天成表示，整體乘客車程準時度達99.9%，為兩鐵合併以來第二高，平均行約322萬行車卡公里，方會遇到一次8分鐘或以上的延誤。

不過，港鐵去年發生四線故障，影響大批市民出行，更引致交通混亂，早前港鐵已指會被罰款800萬元。港鐵今日進一步表示，2018年共涉及12宗令服務受阻逾31分鐘的事故，合共罰款2,000萬元中，當中四宗即為四線故障；而單一事故罰款最多的，為去年1月11日的東鐵線故障，延誤121至180分鐘，被罰款300萬元。

2018年港鐵事故資料。（港鐵提供）

今年下半年高危 新舊系統同步使用

另外，為改善服務，港鐵正更新信號系統。港鐵總經理﹙鐵路車輛﹚黃浩樑表示，公司投放了33億元，於7條市區線展開更換信號系統工程，荃灣線、港島線、觀塘線及東鐵線的工程正穩步推展，其中荃灣線工程已到最後階段，於凌晨非行車時段作全線列車測試，今年第二季開始新信號系統的穩定性測試，列車屆時會於非行車時間模擬日間正常運作。

黃浩樑表示，新信號系統預計於今年下半年逐步投入服務，港鐵會逐步更換每列列車的系統，屆時新舊系統將會同步使用，雙系統營運會維持一段時間。他又稱，新系統使用後，可減少故障次數，而且班次可更頻密，但更換時會有｢陣痛｣，新系統需要磨合，或影響列車服務。劉天成指，一旦有故障，港鐵會有應變措施，包括停用該列車，及提供接駁巴士等。

黃浩樑表示，新信號系統預計於今年下半年逐步投入服務，港鐵會逐步更換每列列車的系統。（林若勤攝）

令年7個轉線站加設育嬰室

另外，港鐵又預告今年會增加車站設施，包括於7個轉線站加設育嬰室，其中調景嶺及油塘站，將於今年第二季之前投入服務。此外荃灣站及太子站亦將會加設飲水機。