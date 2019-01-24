【沙中線】港鐵稱正研究局部通車　強調需經多個步驟方可決定

港鐵沙中線紅磡站工程接連傳出醜聞，令原本於今年通車的屯馬線，或未必能如期開通，又或只能局部通車。港鐵今日﹙24日﹚表示，仍在研究局部通車，強調無論是全面，抑或局部通車，都需經過審慎研究，以及多個步驟方可決定。

港鐵車務總監劉天成表示，通車前需經過系統測試、試營運、研究事故應變措施等，亦需得到政府審批，並非可以隨便決定通車。他稱，了解市民關注沙中線通車事宜，但強調需經多個步驟，以及審慎研究，方可安全通車。

蘇家碧表示，沙中線獨立調查委員會聆訊仍未結束，港鐵會全面配合，待調查報告完成後，再小心參閱。（林若勤攝）

港鐵公司事務總監蘇家碧表示，沙中線獨立調查委員會聆訊仍未結束，港鐵會全面配合，待調查報告完成後，再小心參閱。至於檢驗鋼筋的事宜，她表示港鐵已將所有資料交予政府，檢驗完後會由專家評估結構安全，港鐵正研究局部通車的可行性。

沙中線連接多條現有鐵路，其中「大圍至紅磡段」將現有的西鐵線及馬鞍山線連接起來，組成「屯馬線」，原預計2019年通車，但受到連串醜聞影響，通車或有延誤，社會上部分人提出先局部通車。