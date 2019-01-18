【沙中線】港鐵曾以有安全隱憂　一度認同暫停開鑿　被政府遭拒

沙中線紅磡站自去年12月10日展開開鑿混凝土以檢視施工質量，《香港01》當時報道，有消息指開鑿東西走廊底層通風槽或對工人構成安全威脅，故建議停止開鑿涉事位置。 委員會委聘的專家證人Don McQUILLAN今（18日）在紅磡站獨立調查委員會聆訊供稱，去年與其他專家到工地進行實地視察，發現東西走廊通風槽層板十分狹窄，且工人每次只能進內工作15分鐘，存「安全穩患」，故當時各方專家建議停止開鑿，且港鐵亦同意其立場，惟政府堅持開鑿。

港鐵沙中線紅磡站去年12月10日開始開鑿混凝土，以檢視施工質量及鋼筋有否被剪的情況。(資料圖片)

《香港01》率先報道專家提出暫停開鑿​

《香港01》去年曾報道，有消息指工人開鑿東西層板底層通風槽，須以平躺方式施工，或會構成危險，McQuillan今日作供的供詞證實消息。他提及去年12月17日與其他涉事方的專家證人到工地巡查期間，發現開鑿東西走廊通風槽層板對工人構成危險，且港鐵職員在當時亦有向專家證人解釋開鑿的難度，又提及工人每次施工只能維持15分鐘，因淨空高度狹窄、困難及有塵埃，故當時建議停止開鑿涉事位置。

委員會委聘的專家證人Don McQuillan今於庭上供稱，去年在紅磡站實地視察期間，認為東西層板底層通風槽開鑿對工人有安全隱患。(陳晶琦攝) 港鐵代表大律師：港鐵也欲停開鑿 委員會成員Peter Hansford追問，倘港鐵要求繼續開鑿，是否應提供有效的安全措施。McQuillan否認，稱當時有港鐵職員在場，認為他們亦不願意繼續開鑿涉事範圍。代表港鐵的英國御用大律師Philip Boulding其後指，港鐵當時亦不想繼續展開開鑿工序，惟解釋開鑿是政府意願，甚至透露去年聖誕前已向委員會主席夏正民提及，工人在危險環境下工作需使用氧氣，故一度希望立即暫停開鑿工序。

《香港01》當時向運房局及港鐵查詢部分開鑿是否一度被暫停，惟運房局及港鐵均先後回覆，稱紅磡站評估策略第二階段的檢測的開鑿工作持續進行，且運房局會督促港鐵採取適當措施，又強調對工地安全絕無妥協，除要求港鐵派員定期巡查外，政府亦會巡查工地，以確保各方嚴格執行相關安全措施。