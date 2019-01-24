【流感高峰】第14宗嚴重個案　2歲童染甲流併發敗血性休克危殆

流感持續肆虐，衞生署衞生防護中心今（24日）公布，一名有長期健康問題的2歲本地男童感染甲型流感，臨床診斷為甲型（H1）流感併發敗血性休克，現時情況危殆。小童沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，其母親及哥哥有出現上呼吸道感染病徵，情況穩定。 踏入冬季流感高峰期以來，至今共錄得14宗兒童甲流嚴重個案。

港府宣布全港幼稚園於本周六（26日）起停課。（資料圖片／羅國輝攝）

男童近日出現食慾不振和焦躁等病徵

衛生署指，感染甲型流感的2歲男童，於本月15日起出現發燒，並於21日起出現咳嗽、流鼻水、食慾不振和焦躁等病徵。男童今日被帶往東區尤德夫人那打素醫院急症室求醫，並入住該院兒科深切治療部接受治療，傍晚再被轉送到瑪麗醫院作進一步治療。

男童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發敗血性休克，現時情況危殆。

男童無接種今季流感疫苗

初步調查顯示，患者沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。其家居接觸者包括父母及哥哥，當中母親及兄長出現上呼吸道感染病徵，情況穩定。其他家居接觸者則至今未出現病徵。衞生防護中心正繼續調查。

中心發言人指，最新監測數據顯示，本地季節性流感活躍程度可能在未來一段時間繼續攀升，呼籲社會各界繼續提高警覺預防流感。而幼童在今季流感較受影響，呼籲家長若仍未安排其子女接種今季流感疫苗，應盡快接種以加強個人保護。