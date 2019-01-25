父涉5姦小學女兒案　事主「依起棚牙」避口交　父不得逞改為強姦

六旬漢涉多番強姦和非禮就讀小學的親女一案，今（25日）在高等法院續審，現已成年的女事主，在庭上親述過遭父性侵的經過，她稱因父曾要她一同「睇AV」，又在家中見過父母性交，故自少對性行為有認知，亦能分辨父未有射精。她又提被姦經歷，其中一次睡夢中覺「有野塞入口」，即見父想要她口交，她已「依起棚牙」阻止，惟最終父改以強姦她了結。

現年63歲被告否認5度強姦親女。(資料圖片)

現年63歲的被告，被控5項強姦罪和5項屬交替控罪的亂倫罪，及兩項非禮罪，指他在2009至2011年間多番性侵其女兒即事主X，事主當時僅6至11歲，被告則51至56歲。

感覺到被告指甲尖又長

事主供稱，於2009年聖誕節假首次遭被告性侵犯，當時她9歲。事主和胞弟、被告在客廳的床褥上入睡。凌晨時份，被告突然脫下事主的內褲，用手指「篤」和舌頭舔其私處，繼而強姦她。

事主指被告的手指甲長和尖，她的私處被「篤」感到痛楚。此外，她遭被告強姦時曾郁動身體掙扎，而被告7、8次把陽具放入她的私處。她又指被強姦後，因感到驚慌而假裝睡覺。

曾見父母在屋內性交

事主續指，被告在過程中未有射精和使用安全套，又透露在案發時已對射精有認知。被問及為何她當時已有相關認知，事主解釋因爲被告在客廳看色情片，會「帶埋我地睇」，又說：「父母在我地面前咁樣做過。」事主透露，被告和事主母親曾在客廳發生性行為，亦曾在房間性交，但未有關門。

遭被告捏臉頰迫張口

而在2010年3月，被告連續兩晚強姦事主。而為了避開被告，事主改為在客廳的沙發上睡覺。在同年暑假某一晚，事主在沙發上入睡時，突然感到「有野塞入我口」，被弄醒的事主見到被告把陽具塞入她的口中。事主緊閉咀巴，阻止被告的陽具進入。被告便揑事主的臉頰，迫她張開咀。惟事主「依起棚牙」，令被告未能得逞，惟他繼而強姦事主。

案件編號：HCCC397/2018