父涉5姦小學女兒案　事主待父母關係轉差　才無顧慮地公開事件

六旬漢涉多番強姦和非禮就讀小學的親女案續審，女事主今午（25日）續在高院作供，她稱遭父親非禮及被迫手淫時，父親都會同時播放色情影片，又試過為她洗澡時用手指「篤」她下體。她至升中後，父親有一段時間不在家住，才把事件告知母親，至後來父親回來，母要父向她道歉，她亦只「嗯」了一聲，內心無原父親。至後來母親與父關係轉差，她不再有顧慮，故事隔多年後才告知學校老師。

現年63歲被告否認5度強姦親女。(資料圖片)

被告侵犯時會播色情片

現年18歲的事主稱，於2011年年初某一晚和被告、胞弟在客廳的床褥上入睡，而胞弟在則躺在兩人之間。惟被告在凌晨時份，把胞弟抱至沙發，然後強姦事主。

事主續透露在就讀小學期間，被告至少兩次捉著她的手，要她替被告手淫。被告會叫事主「自己郁」，事主因不想觸及被告的陽具，趁機放手。事主又指遭被告非禮時，被告都會播放色情片。其中一次非禮事件發生在他們住所的房間內，被告除了迫事主手淫，亦脫下事主的外內褲，摸她的私處。被告亦曾替事主洗澡，期間「篤」她的私處。

被告曾在母要求下求原諒

雖然被告曾吩咐事主勿把事件告知母親，但事主就讀中二時，趁被告有一段日子不在住所居住，把侵犯事件告知母親，母親聽罷哭泣。惟被告稍後返家居住，並在事主母親在場下，向事主表示早前發生的事只是「玩」，要求事主原諒他。被告繼而攬住事主和哭泣，事主當時回應：「嗯。」敷衍對方，惟實則未原諒被告。

原擔心母得悉事件後不開心

事主指，原本擔心母親得悉事件後不開心，事主亦不想胞弟知道侵犯事件。惟父母的關係之後轉差，令事主不再有顧慮，於2017年終向教師透露被侵犯的事。

現年63歲的被告，被控5項強姦罪和5項屬交替控罪的亂倫罪，及兩項非禮罪，指他在2009至2011年間多番性侵其女兒即事主X，事主當時僅6至11歲，被告則51至56歲。

案件編號：HCCC397/2017