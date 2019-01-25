【首置上車盤】市建局收2.08萬份申請　超額認購45倍　六成屬單身

位於土瓜灣馬頭圍道、由市建局推出的首個港人首置上車盤「煥然懿居」於本周三（23日）截止申請。市建局表示經點算後，共收到超過20,800份申請，超額認購45倍，即約46人爭一個單位。

二人家庭佔23%

市建局表示「煥然懿居」共收到超過20,800份申請表，九成透過網上遞交申請。根據已收到的申請表，約64%屬一人申請，其餘為家庭申請，當中以二人家庭佔多數，佔全部申請總數約23%。

以市價六二折出售的「煥然懿居」，共提供450個單位，單位面積介乎約261呎至507呎，以市價六二折出售，售價介乎314萬至660萬元。（羅君豪攝）

近九成申請者屬18至38歲



此外，年齡介乎18至38歲的申請者，佔申請總數約86%；18至38歲的家庭申請者則佔申請總數約 28%。



市建局表示申請的反應理應，當局將於今年3月進行電腦抽籤，以定出申請者選購單位的優先次序，依次邀請中籤者在指定期限內提交入息及資產等證明文件，並於6月開始揀樓。

「煥然懿居」共提供450個單位，單位面積介乎約261呎至507呎，以市價六二折出售，售價介乎314萬至660萬元，設五年轉售限制，料2020年年中入伙。