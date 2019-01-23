【首置上車盤】煥然懿居申請截止　市民「死線」前交表：價錢吸引

位於土瓜灣馬頭圍道、由市建局推出的首個港人首置上車盤「煥然懿居」，今日（23日）晚7時截止申請。就在停止接受申請的最後的一個小時裡，仍有一些市民做「最後衝刺」，成功遞交申請，並直言受到價格吸引。

以市價六二折出售的「煥然懿居」，共提供450個單位，單位面積介乎約261呎至507呎，以市價六二折出售，售價介乎314萬至660萬元。（羅君豪攝）

以市價六二折出售的「煥然懿居」，共提供450個單位，單位面積介乎約261呎至507呎，以市價六二折出售，售價介乎314萬至660萬元，設五年轉售限制，料2020年年中入伙。項目從1月3日起派表並接受申請，截至昨日共收到1.62萬宗申請，暫超額認購35倍。

梁小姐在落閘前1個多小時前來遞交申請。（袁澍攝） 「漏液趕科場」 最後一夜決定 梁小姐在截止申請前一個多小時前來遞交申請，她目前一家三口在九龍東租屋住，自己則在九龍中心上班。她表示，家中小朋友年企一歲多，孩子出世後，她和丈夫一直考慮買樓「上車」。 她透露，雖然私樓亦有許多選擇，最近都考慮了很多，但直到昨夜才決定遞交表格，「始終價格都吸引。」

就在落閘前的最後的一個小時裡，仍有一些市民做「最後衝刺」。（羅君豪攝）

美國移民回流申請

從事海鮮批發生意的陳先生接近傍晚6時才來遞交申請表格。他表示，早年曾移民美國，回到香港居住了近5年，此前因擔心有「未居留滿7年」的限制，故一直沒有申請，直到昨晚才知道只要是永久居民便可以申請。

他表示，自己目前是租屋住，覺得「煥然懿居」價格吸引，於是今日提早下班，前來遞交表格。

美國回流香港的陳先生，亦在截止前交表。(鄧穎韜攝)

林姓姐妹未到6點便前來遞交表格，她們表示「因為長大了，希望有自己空間居住」。（羅君豪攝）

現與母親住在居屋的林姓姐妹，未到6時便前來遞交表格。兩人都在內地出世，父親也是香港人。姐姐24歲從事酒品零售，月入超過35,000元，而妹妹則19歲，則仍在讀大學。二人分別以家庭及單身申請，姐姐指若自己單身申請成功，會自己居住，而今次做這個決定，是「因為長大了，希望有自己空間居住」。妹妹則直言機會極微，也未對之後的供樓有仔細考量，「抽中先算。」

有市民拖箱子前來遞交表格。（袁澍攝）

最後一小時少於20人來交表

接近6時30分，96年出生的吳小姐獨自前來遞交表格 。她接受採訪時表示，目前和家人住在居屋，希望為抽中「煥然懿居」兩房單位，之後和父母、哥哥一起住，並直言自己可以負擔得起首期，「我同兄長夾份供樓，但主要靠我支付。」

儘管單位只售市價62折，但最後的一個多小時內，並沒有想像中的人流量，大約少於20人前來遞交申請。