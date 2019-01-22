【首置上車盤】煥然懿居截止申請在即！　六大填表注意事項

位於土瓜灣馬頭圍道、由市建局推出的首個港人首置上車盤「煥然懿居」，以市價六二折出售，至今收到1.62萬宗申請，暫超額認購35倍。 「煥然懿居」將於明日（23日）晚上7時截止申請，有意申請者必須把握機會。不過，今次申請設網上、親身及郵寄遞表，填表及繳交申請費方式均有不同，申請者須小心填寫申請表格，並要留意自己是否符合資格，一不小心隨時被「DQ」。

市建局馬頭圍道／春田街重建項目，預料提供450個首置單位。（資料圖片）

單身者每月總入息限額為2.8萬至3.7萬元

入息及資產方面，二人或以上家庭每月總入息介乎57,001至74,100元，一人申請者則介乎28,501至37,050元；二人或以上家庭及一人申請者的資產限額，則分別為255萬元及128萬元。

已婚人士分開申請有機會被DQ

是次申請設網上遞交，申請人亦可選擇郵寄或親身交表。不過，若已在網上成功交表，申請者毋須再郵寄或親身遞交申請表，否則將當作重複申請，市區重建局有權取消所有相關申請。

同時，申請者及其家庭成員只能名列於一份申請表內。若已婚人士如分開名列於兩份申請表內，將同樣被視作重複申請。

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必須以黑色原子筆填寫

若申請人選擇郵寄或親身交表，表格必須以黑色原子筆，及中文正楷及英文大楷填寫申請表。如有刪改，必須於在刪改處加簽，不能使用任何塗改物料塗改，包括塗改液或改錯帶。

市建局只接受以 PayPal 或指定信用卡於網上繳付申請費，包括Visa、MasterCard及美國運通。（市建局網站） 交表須同時繳交申請費 交表時，申請者要同時繳交港幣240元的申請費。如經郵寄或親身遞交申請，申請費須用以「市區重建局」為抬頭人的劃線支票或銀行本票繳付。支票可由申請者或其他人簽發，而支票或銀行本票背面，要寫上申請者的姓名及聯絡電話。 至於經網上遞交申請，申請人須於網上繳付申請費用。市建局只接受以 PayPal 或指定信用卡於網上繳付申請費，包括Visa、MasterCard及美國運通。

必須在港居滿7年

無論一人申請者或家庭申請者，市建局規定，申請者在截止申請日期當日，必須已年滿18歲及在港居滿7年，及在香港的居留不受任何附帶逗留條件所限制。至於配偶不擁有香港入境權的已婚申請者，亦會被視為一人申請者。

公屋戶主及其配偶不能申請

申請者須未曾亦並非正享用任何政府或相關機構提供的房屋資助，申請人及申請表上所有家庭成員，須從未在香港擁有住宅物業。因此，公屋（包括中轉房屋）戶主及其配偶，均不可申請選購；至於戶籍內的其他家庭成員則可提出申請，但須遷離原屬單位及刪除有關戶籍或紀錄。