【收緊長者綜援】團體送「正骨水」　諷刺羅致光沒保障社會腰骨

政府宣布將長者綜援的合資格年齡由60歲提升至65歲一事，引起社會強烈反彈。勞工及福利局局長羅致光今日傍晚（25日）出席香港社會工作人員協會舉辦週年晚宴及第28屆優秀社工頌獎典禮時，遇到關注綜援低收入聯盟、社會工作者總工會、社區前進等團體請願，多個團體要求政府撤回收緊長者綜援年齡的安排，羅致光接過請願信後未有發言便離開。

社區前進成員李國權指，羅致光在1999年任立法會議員時，曾批評政府削減綜援，惟他成為問責官員後，態度卻180度轉變，「向最無議價能力的街坊開刀，完全無當年對社會保障的立場及腰骨」，故向他送上「正骨水」卡牌，促他撤回是次方案，並全面檢討綜援政策。

關注綜援低收入聯盟、社會工作者總工會、社區前進等團體請願，要求政府撤回收緊長者綜援年齡的安排。（李澤彤攝）

關注綜援低收入聯盟認為，政府以人均壽命延長及鼓勵就業為由削綜援，是進一步削弱香港社會安全網、漠視基層市民。聯盟引用2018年政府統計處數據，指60至64歲人士勞動參與率為47.6％，比55至59歲組群67.3%有頗大的距離，促政府考慮長者就業處境，包括勞動市場是否有足夠工作機會，以及相關支援配套讓中老年工作。