【收緊長者綜援】60至64歲綜援新申請者可毋須就業　但需扣200元

政府收緊長者綜援門檻在即，社署今早與26間營運機構代表開會，交代自力更生綜合就業援助計劃（IEAPS）最新安排。 據悉，社署將進行放寬，容許60至64歲健全的新申請者，可自願選擇就業與否，不參與者綜援金額每月需扣減200元；即使參與，連續半年未有會見跟進社工，亦要扣減200元，會上多間機構對新安排表明反感，認為具懲罰性，亦有代表認為社署做法籠統，將領綜援原因與失業單一連繫，斥做法本末倒置。不過，據消息透露，新安排事在必行，亦有多間機構已遞交同意書，將會延續服務1年。

特首林鄭月娥（中）提出「就業支援補助金」措施，補貼60歲至64歲的健全綜援申領人。（資料圖片/林若勤攝）

政府將由下周五（1日）正式收緊長者綜援申領年齡，由60歲上調至65歲，換言之，60至64歲新申請者將需轉領成人綜援，新制引起社會反彈，其後港府宣布設立「就業支援補助金」，向受助人補回差額，不過申領人仍需參與IEAPS，但工時要求下調至60小時，惟坊間不少聲音認為，有關措施形同懲罰長者，強迫就業。

如不參加自力更生綜合就業援助計劃 綜援金扣200元

據了解，社署今於會上表明，新申請人將可自願選擇參與IEAPS與否，如不參與將毋須轉介至計劃營運機構，個案將交由社署社會保障部跟進，亦需於每月綜援金扣減200元，換言之，合資格人士可獲的單身健全成人綜援金額，將由2525元減至2325元，連同政府日前宣布發放的「就業支援補助金」共1060元，申領人每月只能實收3385元；如同意參加者，則需符合就業面談安排，每兩月1次，倘連續3次缺席，將同樣需要扣減綜援金200元。相關做法有先例，是參考過往「欣曉計劃」下單親受助人不工作的安排。



社署早前要求各機構於今天提交同意書，表明其來年是否願意延長服務，立法會議員邵家臻及多個社福工會包括社總、青年協會職員會及家庭福利會職工會等，昨發出聯署聲明力挽狂瀾，呼籲各營運機構拒簽同意書，共同杯葛。據了解，有機構中層社工要求高層響應，亦有代表於會上詢問倘不簽署，會有何後果，「社署就話如果你哋唔做，咪我哋做囉」，顯示新制事在必行。

有機構不滿 指措施具懲罰性



消息透露，有機構不滿社署急就章，又認為措施具懲罰性，不符人道精神，但認為可自行調派安排，免申領人被扣減金額，遂會繼續參加計劃。