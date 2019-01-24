【收緊長者綜援】民主派見張建宗不歡而散　邵家臻：政府欺老太甚

民主派六名立法會議員今午（24日）與署理特首張建宗、勞工及福利局長羅致光、特首辦主任陳國基、社會福利署署長葉文娟等人會面，商討收緊長者申領綜援門檻的安排。工黨張超雄會後形容會面沒有成果，在別無選擇的情況下，只能不歡而散；社福界立法會議員邵家臻批評當局「欺老太甚」，對於議員的要求，包括與特首林鄭月娥會面、全面檢討綜援等建議全部不為所動。

民主黨鄺俊宇（左起）、社福界邵家臻、工黨張超雄、公民黨郭家麒等與政府會面，討論收緊長者綜授門檻的安排。（羅君豪攝）

民主派六名代表包括工黨張超雄、社福界邵家臻、民主黨鄺俊宇、議會陣線朱凱廸、公民黨楊岳橋和郭家麒與政府官員會面，討論收緊長者綜授門檻的安排。

邵家臻表示，促請當局擱置收緊長者申領綜援的安排，但遭羅致光拒絕，政府亦不會全面檢討綜援安排，包括不會檢討基本生活需要調查。此外，陳國基亦未有回覆，特首林鄭月娥回港後會否與民主派議員見面，僅指會向對方反映。

邵批評政府執迷不悟，不願意聆聽意見，形容是「欺老太甚」，將會在下週一立法會福利事務委員會提出質詢，以及在特首短問短答環節上積極發問。

張超雄批評，政府貿然改動政策卻沒有數據支援，亦缺乏證據證明奪走這批60至64歲長者的援助，是有助他們重返勞工市場，不解政府為何要「懲罰」長者。（羅君豪攝）

張超雄批評，政府貿然改動政策卻沒有數據支援，亦缺乏證據證明奪走這批60至64歲長者的援助，可有助他們重返勞工市場，不解政府為何要「懲罰」長者，斥責這是一個不理性的政策，「和建制派見面時就有少讓步，和我們見面時，我們講道理，對方就紋風不動」。

鄺俊宇則指，政府以為補錢就可以了事，但問題的癥結並非發放就業支援補助金，而是擱置收緊門檻的決定，質疑「是否給了錢就等於收緊長者綜援門檻無問題」？他希望當局可以懸崖勒馬，不要帶頭虐老。郭家麒亦批評政府是無可救藥，林鄭一而再、再而三無視社會上的反對聲音。