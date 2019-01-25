傳流感藥供應緊絀　麥美娟促政府交代　衞生署：有足夠存貨

因應流感高峰期，幼稚園及幼兒園將於明日（25日）起提早放假。工聯會立法會議員麥美娟指，坊間流傳流感藥供應緊絀，希望政府交待藥物供應情況，釋除公眾疑慮。 衞生署回覆查詢指，當局一直有儲備抗病毒藥物，現時儲備約1753萬劑抗病毒藥物，其中約九成是奧司他韋（特敏福）；又指，當局已與特敏福本地供應商聯繫，得知有足夠儲存量的特敏福，當局會繼續密切留意有關情況。

工聯會立法會議員麥美娟指，坊間流傳流感藥供應緊絀，希望政府交待藥物供應情況，釋除公眾疑慮。（翟睿敏攝）

麥美娟指收到家長的反映，帶小童看私家醫生並接受快速測試，確認染上流感後，醫生卻告知未能提供流感藥，更表示坊間流感藥供應緊絀，被轉介至公立醫院急症室診治，惟到急症室時，小童又需再次接受快速測試。麥美娟擔心，會加重公營醫院負擔，並且令小童延誤醫治，促請政府盡快交代流感藥的供應情況，並做好公私營分流。

另外，麥美娟又批評，政府未有因應有關疫苗的不實傳聞澄清，令家長對疫苗的效用感到擔心，錯過了利用疫苗減緩小童染病的機會。麥美娟建議，政府應向市民提供足夠資訊，讓家長意識到打針的重要性。

家庭醫生鄭志文指出，上星期向藥廠了解過，特敏福貨源充足，但未知今個星期的情況，亦未有聽聞特敏福有缺貨。他透露由於藥廠有提供專線供私家醫生訂購特敏福，若物流暢順，訂貨後一至兩日已經送到。鄭志文續指，最近一批的特敏福藥物有效年期達3年以上，或許有醫生會一次過訂購較多特敏福。《香港01》正向藥廠查詢供應貨量。