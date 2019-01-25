【流感停課】港大最新研究　估算今年度流感疫苗有效率高達90%

香港大學醫學院發布最新一項研究結果，於2018年9月至今年1月期間，透過收集瑪麗醫院、瑪嘉烈醫院及仁濟醫院逾2,000名有接受流感測試的兒童數據，估算出2018/19年度的流感疫苗有效率高達九成，即已接種流感疫苗的兒童入院的機會，較無打流感針的兒童入院機會減少九成。 研究團隊成員指，今次評估確認疫苗有效對抗本地流行的病毒株，配對良好，又指家長應於每年流感季開始前帶子女接種流感疫苗，並建議外展疫苗接種應涵蓋全港所有兒童。

今年政府推行到校接種流感疫苗先導計劃，為184間小學學生打流感針，有學者建議到校打針應涵蓋全港兒童。（資料圖片）

香港大學醫學院今日（25日）發表最新一項研究，估算2018/19年度流感疫苗的有效率。研究團隊成員包括港大醫學院的招瑞生醫生、高本恩教授、裴偉士教授及瑪嘉烈醫院關日華醫生、黃頌智醫生。

團隊與瑪麗醫院、瑪嘉烈醫院及仁濟醫院合作，收集2018年9月2日至2019年1月11日期間、因發熱急性呼吸系統疾病入院而接受流感測試的2,016名兒童的數據，並進行分析。2,016名兒童當中，有344人確診流感，其中85%人感染甲型H1N1流感。研究團隊估算，本年度流感疫苗有效率達90%，即若兒童有打流感針，其入院機會較無打針兒童減少九成。

研究團隊：疫苗配對良好 家長應於流感季前帶子女打針

本港正流行甲型H1N1流感，團隊成員、港大醫學院公共衞生學院流行病和生物統計學分部主任及世衞傳染病流行病學及控制合作中心高本恩教授指出，今次是本港首個對今年冬季流感疫苗效果的評估，確認疫苗有效對抗本地流行的病毒株、配對良好。

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授招瑞生醫生則補充指，家長應每年10月、11月，即流感季節前夕便為兒童接種疫苗。團隊又希望日後學校外展疫苗接種可擴大至涵蓋所有香港兒童。