【豬年2019】天文台預測年卅微雨中送狗迎豬　逛維園年宵宜帶雨具

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豬年將至，天文台預測狗年最後一日（2月4日）氣溫介乎18至23度，相當和暖。天氣方面，當日早晚沿岸有霧及有微雨，市民宜帶雨具逛年宵市場。

天文台預測年卅早晚沿岸有霧及有微雨，市民行年宵宜帶備雨具。（資料圖片／羅君豪攝）

天文台預測清涼的東北季候風會在未來兩三日影響華南沿岸，該區風勢較大，天氣普遍晴朗。本港明日（27日）清涼，最低氣溫只有攝氏15度。隨着季候風逐漸緩和，下周中期廣東沿岸雲量增多，日間較為和暖，氣溫亦回升至20度或以上。

稍為回暖過後，一股東北季候風補充會在下周後期影響華南。2月1日（年廿七）的氣溫再度下降至最低16度。至於年卅當日則回升至18至23度。

天文台預測年卅短暫時間有陽光，早晚沿岸有霧及有微雨。（天文台網頁截圖）

近6年最暖「立春」

今年年卅適逢「立春」，而「立春」是廿四節氣之首，標誌着春季以及新一年的來臨。據醫管局網頁所指，立春節氣期間氣候的最大的特點就是乍暖還寒。 日夜溫差較大，白天陽光和煦，早晚卻寒風刺骨。

不過，由於本港位於南方，上述氣候特徵並不明顯。按天文台紀錄，最熱的「立春」是1966年，最高氣溫達攝氏26.7度；而最嚴寒的「立春」則是距今一個世紀的1901年，最低溫只有3.9度。而今年預測的23度最高氣溫則可能成近6年來最和暖的「立春」。

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