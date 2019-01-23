【迎豬年】年宵新增「乾淨回收器」 市民年初一可索取剩餘物資

各年宵市場將於本月30日開鑼，環保署今年於全港15個年宵舉辦「綠色年宵」，場內新設「乾淨回收器」，供市民沖洗器皿回收；而設有熟食攤檔的年宵市場，亦會由環保團體提供免費借用餐具，減少浪費。 至於年宵過後的回收物種類，會新增花卉、發泡膠、玻璃樽及廚餘；部分年宵市場更歡迎市民於年初一清晨到場免費取走物品。

15個年宵市場將新增「乾淨回收器」，市民可沖洗膠樽等容器乾淨回收。（環保署提供）

環保餐具免費借用 歸還時毋須清洗

環保署去年於本港5個年宵市場舉辦「綠色年宵」，收集到12.7公噸的廢紙、金屬和塑膠回收物。同時，環保署於部分年宵市場收集到49噸竹枝、29噸木卡板及8噸桃花，分別升級再造成風鈴、肥料等物品。食物環境衞生署高級總監（都市固體廢物徵費）謝裕章補充，回收令垃圾棄置量減少，以維園為例，去年年初一共收集到96公噸垃圾，較前年同期減少3噸。

環保署副署長郭黃穎琦表示，由於去年反應良好，署方將「綠色年宵」擴展至全港15個年宵市場，並與不同環保團體合作。今年會新增20個「乾淨回收器」，每個回收器有18毫升清水及一個大桶，市民可先沖洗膠樽、鋁罐、玻璃樽等容器，再乾淨回收，料每日可供過百人使用。此外，9個設有熟食攤檔的年宵市場將提供餐具借用服務，環保餐具將放在熟食攤檔附近，市民用後毋須清洗，再交回指定地點就可，亦毋須繳付按金。

環保署副署長郭黃穎琦期望透過「綠色年宵」令市民消費同時顧及環境。（洪嘉徽攝）

環保署：增多回收物種類 移風易俗

回收方面，除了一直有回收的桃花、竹枝和木卡板外，今年回收物種類亦涵蓋至發泡膠、花卉、廚餘等。回收物涵蓋範圍增加，郭黃穎琦稱有信心回收量會「大躍進」，但目前未有訂立回收指標。她解釋，由於年宵是受歡迎的過年活動，環保署希望先移風易俗，拯救更多物資。若市民有意索取年宵剩餘物資，亦可於年初一清晨到部分年宵市場了解。