【流感高峰】醫護加班費七折支薪　陳沛然：兩倍人工都無人想做

流感大爆發，病房逼爆，前線醫生組織今（26日）舉辦申訴大會，直接與食衛局長陳肇始和醫管局行政總裁梁栢賢申訴前線工作苦況。 會後梁栢賢回應時，指會研究提升顧問醫生特別薪酬，揭露了現時顧問醫生在周末加班，原來只獲副顧問醫生或專科醫生職級的津貼。 而醫學界立法會議員陳沛然亦透露，在醫管局特別酬金計劃下，醫護真正收到的加班費，只是原來薪金的七折。

逾百名醫護人士出席申訴大會，以一紙「爆」字展示他們目前的處景及不滿。（林若勤攝）

醫學界立法會議員陳沛然透露，在醫管局特別酬金計劃下，醫護真正收到的加班費，是原來薪金的七折。（鄭翠碧攝）

醫管局行政總裁：會調整顧問醫生津貼

陳沛然透露，在醫管局特別酬金計劃下，醫護真正收到的加班費，是原來薪金的七折，而醫管局雖然早前表示會把特別酬金提升10%，亦只是七折後的金額再上調10%。

對於今天醫管局行政總裁梁栢賢指，或會調整顧問醫生的津貼，陳沛然指，不知最後上調10%，是根據七折後薪金或原有薪金去上調。不過，他強調，醫護人員要求的並非錢的問題，「即使特別酬金是2倍人工也無人想返，因用了其假期。」

出席醫護人員直接與聯網服務總監高拔陞（左二）、醫管局行政總裁梁栢賢（中）及食衛局局長陳肇始（右二）申訴苦況。（林若勤攝）

加了的人手，原來不在病房出現，是否用了做醫院認證計劃？用作開會？醫管局似二世祖，畀極錢都不夠！ 陳沛然

陳沛然：新增人手不在病房出現

陳沛然表示，最關注的仍然是人手問題，並直指即使立法會多年來已不斷撥款增聘人手，醫管局仍指人手不足，他質疑醫管局把人手用於非前線工作，「加了的人手，原來不在病房出現，是否用了做醫院認證計劃？用作開會？醫管局似二世祖，畀極錢都不夠！」

他補充，醫管局有7萬名員工，「全港除了公務員外，最多人就是醫管局，你仍說沒有人手？」他指近7年增加了800名醫生，「（立法會）給了更多資源，但你無做到相應工作。」

對於梁栢賢在會後提出的新工作方向，他認為或對公營醫療服務有幫助，但仍需視乎落實情況。而新年後當局與工會的會面，相信會以小組形式進行，工會會派出代表。